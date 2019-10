Processo strage di Bologna | “resti riesumati potrebbero non appartenere a Maria Fresu”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) C’è una perizia, non ancora depositata e disposta dalla Corte d’assise diil 22 maggio scorso, che potrebbe riscrivere in parte la storia di quello che accadde il 2 agosto del 1980 nella stazione. I giudici avevano incaricato la biologa genetico-forense Elena Pilli di analizzare un lembo facciale, un piccolo scalpo con una chioma nera, un frammento parziale delle dita della mano destra e un frammento di mandibola in prossimità del mento con alcuni denti per confrontarli con quelli diFresu uccisa insieme alla figlia Angela, di 3 anni, dalla bomba che squarciò la sala d’attesa della seconda classe. I resti della donna erano statie la difesa dell’ex Nar Gilberto Cavallini, imputato per concorso nell’attentato, aveva chiesto la perizia. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos la scienziata avrebbe stabilito che quei resti non ...

