Multa cinture di sicurezza valida se non contestata | l’ordinanza

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 15 ottobre 2019)dise nondi: la Cassazione interviene a fare chiarezza in merito alla mancata contestazione del verbale in seguito all’allontanamento volontario del trasgressore.ztl: quando è illegittima e perché il comune perde il ricorso?di: il caso preso in esame dalla Cassazione Connumero 22991/19 del 16 settembre, la Cassazione ha sancito che laper il mancato uso delledianche se l’automobilista in contravvenzione richiede la notifica presso la propria residenza, cioè anche quando, per restringere i tempi del controllo dell’organo accertatore, non proceda a una contestazione immediata. Infatti, per quanto risulti paradossale, fino a questo pronunciamento degli Ermellini un automobilista che chiedeva la notifica del verbale ...

TV2000it : Sicurezza stradale, ogni 5 minuti una multa per assenza delle cinture @Avvenire_Nei @CEI_news @agensir #15ottobre - SilviaCantoia : RT @ilSalvagenteit: Cinture di sicurezza, Cassazione: multa valida anche se non contestata - ilSalvagenteit : Cinture di sicurezza, Cassazione: multa valida anche se non contestata -