LIVE Venezia-Tofas Bursa | EuroCup basket in DIRETTA | 22-19 | le triple di Bramos portano

7-9 Entra, ci mette la corsa e segna: Andrea De Nicolao 5-9 1/2 Williams Antisportivo contro Julyan Stone che ferma in maniera scomposta il contropiede guidato da Williams, sono due liberi e possesso per il Tofas Bursa 5-8 2/2 White Fallo piuttosto inutile di Daye su White: altri due liberi regalati 0/2 Williams Fallo di Vidmar su Williams, che essendo in azione di tiro va in lunetta con due ...

19:54 Tra poco la presentazione delle due squadre sul parquet del Taliercio 19:50 Dieci minuti all'inizio della sfida al Taliercio! 19:48 Cambiando per un attimo competizione, matura proprio in questi secondi la sconfitta dell'Happy Casa Brindisi all'esordio assoluto in Champions League: il Neptunas Klaipeda vince 81-71 con 23 punti dell'ex Virtus Bologna Deividas ...

La presentazione della partita – Venezia-Partizan Belgrado – Lokomotiv Kuban-Venezia Buonasera a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di terza giornata di EuroCup che mette di fronte l'Umana Reyer Venezia e i turchi del Tofas Bursa. Per la squadra di Walter De Raffaele è una serata che, se non è decisiva, è perlomeno molto importante ai fini del proseguimento del ...

Con la vittoria della Lokomotiv Kuban finisce qui la DIRETTA LIVE del match di seconda giornata di Eurocup. Tutta la redazione di OAsport vi augura una buona serata. Bravi i padroni di casa a mostrarsi superiori lungo i quaranta minuti senza dare mai la possibilità a Venezia di accendersi per davvero. Dall'altra parte del campo, però, pesa una chiara difficoltà in attacco e una fase ...

69-52 Kulagin questa volta mette la parola fine per davvero. 67-52 ANCORA WILLIAMS! Altra giocata stupenda del centro. 65-52 Kulagin con il 2/2 alla lunetta mette forse la parola fine a questa partita. 63-52 Williams splendido nell'uso del perno. 61-52 Daye mette due punti d'oro a 6′ dalla fine. 61-50 KALNIETIS PUNISCE! La Reyer spreca l'impossibile e dall'altra ...

59-50 Schiacciata di Watt! Serviva quella scossa ai lagunari. 59-48 1/2 di Kalnietis, momento difficilissimo per l'Umana che sembra mollare la presa. 58-48 Cummings riporta i suoi ad un vantaggio di 10 punti. La tripla finale sa davvero tanto ossigeno ai russi, ora a Venezia negli ultimi 10′ servirà una vera impresa. 56-48 Spettacolare tripla di Kalnietis sulla sirena di fine ...

Stone si complica la vita da solo andandosi a chiudere nella difesa del Lokomotiv Kuban. Così finisce il primo tempo con un netto +7 per i padroni di casa che hanno evidentemente mostrato qualcosa di più. Nulla però è compromesso e Venezia può ancora tranquillamente vincere questa partita, serviranno percentuali migliori e una maggior attenzione alle palle perse. 38-31 Daye non altrettanto ...

33-28 Dormita colossale di Venezia, Kulagin ne mette due facili. 31-28 Daye è freddo alla lunetta, 2/2 e -3. 31-26 DEKKER MOSTRUOSO! Prima stoppa in difesa poi splendida schiacciata dall'altra parte. 29-26 Cummings segna un 2/2 in sicurezza alla linea della carità. 27-26 Fridzon apre la difesa, due punti d'esperienza del russo. 25-26 FINALMENTE DAYE! Tripla dall'angolo per ...

14-8 Splendida penetrazione di Cummings, l'americano è già a quota 10 punti. 12-8 Il primo viaggio in lunetta dei padroni di casa è perfetto 2/2 e massimo vantaggio. Siamo a metà del primo quarto attenzione ai falli, Venezia è già in bonus. 10-8 Dekker con una splendida schiacciata riporta in vantaggio i suoi. 8-8 Secondo gioco da tre punti completato dai padroni di casa. 5-8 Widmar e ...

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lokomotiv Kuban-Umana Reyer Venezia, sfida valevole per la seconda giornata di Eurocup 2019-2020. Dopo la sconfitta all'esordio in casa contro il Partizan Belgrado, i Campioni d'Italia cercano la loro prima vittoria in questa stagione di Eurocup. Una trasferta molto complicata contro una delle squadre che vogliono arrivare fino in fondo ...

26-30 2/2 Ricci secondo falllo di De Nicolao su Ricci nella presa di posizione sotto canestro (per impedire la ricezione in questo caso). Tiri liberi per il nazionale azzurro (perché, al di là del fatto che non ha giocato in Cina ai Mondiali, lo è), rientra Teodosic 24-30 Segna il libero del tecnico Daye Stoppata di Gamble da una parte, Ricci abbattuto (ma senza fallo, posizione difensiva ...

Palla persa di Venezia, Stone rischia seriamente l'antisportivo per frustrazione con il fallo su Pajola mentre dall'altra parte Watt stoppa Gaines TOP SCORER – BOLOGNA: Weems 4; VENEZIA: Daye 9 E finisce qui il primo quarto, con Venezia avanti di sei punti con un grande De Nicolao soprattutto nella prima metà 13-19 A rimbalzo in attacco va Weems e segna dopo un'azione ...

Sistemato il cronometro, i secondi sono 42″1 Gioco fermo a 38″2 dalla fine del primo quarto, l'arbitro Biggi sta cercando di capire qualcosa all'instant replay Ultimo minuto del primo quarto Ha smesso di avere fluidità l'attacco di Venezia, quattro palle perse per la Reyer adesso, come quelle di Bologna 11-19 Magia di Hunter! Spezza praticamente in volo il ...

0-3 Ed è subito De Nicolao a mettere a segno la tripla che apre il match! Primo possesso Venezia 21:01 Prima, però, un minuto di applausi per Sveva, la bambina che è diventata un simbolo cestistico per la lotta vana contro un tumore. Di applausi, non di silenzio. 21:00 In campo le due squadre, si parte! 20:59 QUINTETTI – BOLOGNA: Markovic Cournooh Ricci Weems Gamble; VENEZIA: De Nicolao ...