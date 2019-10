LG annuncia Android 10 per LG G8 ThinQ e LG V50 ThinQ | arriverà presto

Samsung annuncia Android 10 con One UI 2.0 beta per i Samsung Galaxy S10 : La beta di Android 10 per la serie Samsung Galaxy S10 è finalmente disponibile al download L'articolo Samsung annuncia Android 10 con One UI 2.0 beta per i Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

OPPO annuncia gli aggiornamenti ad Android 9 Pie per questi modelli : OPPO ha annunciato, con colpevole ed enorme ritardo, la roadmap degli aggiornamenti ad Android 9 Pie per alcuni suoi modelli dello scorso anno. L'articolo OPPO annuncia gli aggiornamenti ad Android 9 Pie per questi modelli proviene da TuttoAndroid.

OnePlus annuncia Android 10 per OnePlus 5 - 5T - 6 e 6T : ecco quando arriverà : Durante l'evento londinese che ha svelato OnePlus 7T Pro, l'azienda ha annunciato che la OxygenOS 10.0 arriverà presto sugli smartphone del 2018 e del 2017 L'articolo OnePlus annuncia Android 10 per OnePlus 5, 5T, 6 e 6T: ecco quando arriverà proviene da TuttoAndroid.

HONOR annuncia il rilascio della EMUI 10 con Android 10 per i suoi smartphone : È apparsa online la lista degli smartphone HONOR che potranno godere della nuova EMUI 10 L'articolo HONOR annuncia il rilascio della EMUI 10 con Android 10 per i suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.

annunciato Android 10 sui Samsung Galaxy S10 in beta - peccato solo per pochi : Meglio tardi che mai: l'annuncio della beta Android 10 sui Samsung Galaxy S10 si è concretizzato nelle scorse ore da parte del produttore. La buona notizia è senz'altro quella che vede finalmente il via della fase sperimentale dell'update ma, allo stesso tempo, la brutta è che il programma non sarà ancora globale. Come sottolinea il sito TheAndroidSoul e come pure evidente nel manifesto di apertura articolo, la beta di Android Q partirà solo ...

Il team Paranoid Android annuncia Quartz Alpha ed un futuro basato su rocce e minerali : Nonostante sia piccolo, il team dietro alla ROM Paranoid Android continua a lavorare con grande impegno anno dopo anno e ora è giunto il momento di rilasciare la prima Alpha basata su Android 10: il suo nome è Quartz. Google ha smesso di dare nomi di dolci al proprio sistema operativo, ma il gruppo di sviluppatori Paranoid non si da per vinto e ha scelto di utilizzare nomi di minerali e rocce per ogni release futura, a partire naturalmente da ...

Google annuncia Android 10 (Go Edition) per gli smartphone entry-level : Google annuncia la disponibilità di Android 10 (Go Edition), versione ridotta dedicata agli smartphone di fascia bassa. L'articolo Google annuncia Android 10 (Go Edition) per gli smartphone entry-level proviene da TuttoAndroid.

Realme annuncia l’aggiornamento ad Android 10 per otto suoi smartphone : Realme pubblica su Twitter la roadmap per il rilascio di Android 10 sui propri smartphone. Al momento sono otto, ma potete mettervi comodi. L'articolo Realme annuncia l’aggiornamento ad Android 10 per otto suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Sony annuncia due nuovi sistemi multimediali con Android Auto : Sony ha annunciato oggi nella cornice di IFA 2019 due nuovi sistemi multimediali per Auto dotati del supporto ad Android Auto ed Apple CarPlay L'articolo Sony annuncia due nuovi sistemi multimediali con Android Auto proviene da TuttoAndroid.

Mario Kart Tour sgomma a settembre : uscita annunciata su iOS e Android : Le piste di Mario Kart Tour sono pronte ad accogliere tutti gli appassionati di alta velocità e puro divertimento in salsa arcade. Dopo aver annunciato l'episodio mobile della sua celebre saga corsistica, Nintendo ha infatti finalmente svelato quanto potremo metterci sopra le mani, naturalmente scaricandolo da Google Play o App Store per i nostri dispositivi iOS e Android. Nello specifico, la data da cerchiare a più tinte di rosso sui vostri ...