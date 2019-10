Italia in Liechtenstein | Mancini fa le prove

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 15 ottobre 2019) Sara' l'del turn over, ma non una rivoluzione totale. La Nazionale 'verde' gioca a Vaduz una partita delle qualificazioni europee che non serve per la matematica, visto che gli azzurri sono gia' ad Euro 2020, ma che Robertovuole ugualmente vincere perche' "mi piacerebbe arrivare primo nel girone e fare 30 punti per essere testa di serie: e' quest'ultimo l'obiettivo piu' importante e dobbiamo fare il massimo fino alla fine del girone di qualificazione all'Europeo". Gli interrogativi maggiori sono quelli sulla formazione, visto che il ct ha deciso che i cambiamenti saranno tanti ma non totali, ovvero una formazione con undici giocatori diversi da quelli schierati inizialmente contro la Grecia. "Penso di cambiare molti giocatori - spiega il ct -. Chi gioca? Sirigu, Belotti, Zaniolo, Izzo o Di Lorenzo, Romagnoli dipende da come sta, uno tra Grifo ed El Shaarawy, piu' ...

