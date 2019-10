Dl Fisco | malumori M5S su Conte per tetto contanti | resta nodo carcere evasori

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) Roma, 15 ott. (Adnkronos) (di Ileana Sciarra) –tra i parlamentari M5S per l’abbassamento della soglia delsui, con l’asticella che passa da 3.000 a mille euro, stando all’ultima bozza del dl fiscale. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti pentastellate, alcuni membri della commissione Finanze avrebbero sollevato la questione con gli esponenti 5 Stelle al governo perché la misura -fortemente voluta dal premier Giuseppe, oggi irritato per la frenata dei renziani di Iv- a loro avviso rischia di diventare un boomerang per i ‘piccoli’, artigiani e commercianti, quelli su cui gravano commissioni bancarie maggiori. “La lotta all’evasione – il messaggio recapitato ai membri di governo M5S – si fa osteggiando i grandi, non l’elettricista o il piccolo commerciante”. Tanto più ...

qui_finanza : Tassa sulle sim dei cellulari, M5S e Pd in disaccordo: i punti di scontro Malumori tra le forze governative -