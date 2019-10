Demon' s Souls Remastered uscirà assieme a PS5?

Fonte : eurogamer

(Di martedì 15 ottobre 2019) Stando ad un insider particolarmente noto nel panorama videoludico, la tanto richiesta remaster di'ssarebbe in dirittura d'arrivo.Come possiamo vedere, infatti, sul profilo Twitter dell'insider Tidux leggiamo che la remaster del celebrelike sia in lavorazione presso gli studi di Bluepoint Games. Come se non bastasse sono date informazioni riguardo una possibile finestra di lancio: il gioco secondo Tiduxa PlayStation 5.Tutto questo non ci fa che pensare si tratti di una remaster molto avanzata del gioco, portando il titolo PS3 ad una veste grafica molto moderna e realistica, in linea con le potenzialità computazionali della next gen (qualcuno ha detto Ray Tracing?)Leggi altro...

