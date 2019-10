Confronto Renzi-Salvini | l’affondo del leader della Lega | “Si è inventato un governo

Salvini : “Confronto con Renzi? Non scappo mai”. Poi attacca Raggi e Di Maio. Su Conte : “Mi ha insultato più della mia prof. di filosofia” : “Perché incontro stasera Renzi da Vespa? Io non scappo mai. Io ho sempre accettato confronti con tutti. Se uno è convinto delle proprie idee, non deve avere paura di confrontarsi con nessuno. Certo, Renzi è un altro genio: voleva la semplificazione e ha fondato l’ennesimo partito di cui non si sentiva la fondamentale esigenza in Italia”. Così, ai microfoni di “Lavori in corso”, su Radio Radio, il senatore della ...

Il Confronto tv tra Renzi e Salvini e la nuova manovra economica : Dopo un po' di rivendicazioni e tentativi di trattativa a muso duro ecco che la manovra economica si va a riadagiare sulle condizioni iniziali. Non si toccano le due grandi nuove misure di spesa, reddito di cittadinanza e Quota 100, non si fa crescere l'Iva, e quindi resta pochissimo spazio per dare

Duello tv Salvini-Renzi - sfida di 75 minuti senza regole e con Vespa arbitro. Il Confronto diretto voluto dai due Matteo per “oscurare” il governo : Il giorno del Duello televisivo tra Renzi e Salvini è arrivato. Questa sera alle 22.50 si sfideranno i due Matteo, lo faranno nel salotto di Porta a Porta con a disposizione 75 minuti. Il confronto non avverrà in diretta tv ma sarà registrato negli studi di via Teulada a Roma alle 18. In ogni caso rischia di “coprire” quello che nelle stesse ore arriverà da Palazzo Chigi in materia di manovra finanziaria. E d’altra parte il ...

Salvini-Renzi - stasera il Confronto a Porta a Porta. Il leghista provoca già : «Noi profondamente diversi» : Porta a Porta, Matteo Salvini vs Matteo Renzi Matteo vs Matteo. L’atteso confronto televisivo tra Salvini e Renzi, come annunciato, si farà. Il leader della Lega e quello di Italia Viva duelleranno questa sera a Porta a Porta, ospiti di Bruno Vespa. L’appuntamento televisivo, che vedrà i due politici al centro del ring, andrà in onda alle 22.50 dopo la partita Liechtenstein-Italia valida per le Qualificazioni ad Euro 2020. In vista ...

Renzi e Salvini si sfidano in tv : cosa può succedere e perché un Confronto proprio ora : L'atteso confronto/scontro televisivo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini andrà in onda questa sera su Rai 1: la registrazione della puntata di Porta a Porta ci sarà alle 18, la messa in onda alle 22.50 (e poi disponibile in streaming su Rai Play). Non ci saranno supporter né regole ben definite durante il dibattito in cui il padrone di casa, Bruno Vespa, si rivolgerà ai leader di Italia Viva e Lega per dare vita a un duello su tutti i temi ...

Matteo vs Matteo - il Confronto Renzi - Salvini a Porta a Porta senza diretta : Una promessa è stata mantenuta: Matteo Renzi e Matteo Salvini sono pronti allo scontro televisivo fissato per domani sera, martedì 15 ottobre, dalle 22.50 su Rai 1 in un appuntamento a dir poco speciale di Porta a Porta. A gestire il 'match' il padrone di casa, Bruno Vespa, in una puntata del suo talk politico che però non scardina la regolare programmazione.prosegui la letturaMatteo vs Matteo, il confronto Renzi - Salvini a Porta a Porta senza ...

Lega : Salvini - ‘mi Confronto con Renzi perché non scappo mai’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Io non scappo mai. Mi confronto con Renzi perché non ho paura delle mie idee”. Così Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Radio. L'articolo Lega: Salvini, ‘mi confronto con Renzi perché non scappo mai’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Iv : Renzi - ‘domani Confronto con Salvini per chi pensa che siamo uguali’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Domani sera alle 22.50 su Rai1 andrà in onda il confronto con Matteo Salvini moderato da Bruno Vespa. Giusto per gli aficionados. E per tutti quelli che continuano a pensare che i due Matteo siano la stessa cosa”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo Iv: Renzi, ‘domani confronto con Salvini per chi pensa che siamo uguali’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Confronto tv Renzi-Salvini il 15 ottobre a Porta a Porta : Il Confronto tra Matteo Renzi e Matteo Salvini avverrà martedì 15 ottobre a Porta a Porta, in seconda serata su Rai 1

Il Confronto televisivo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini sarà il 15 ottobre - in seconda serata su Rai 1 : Il 15 ottobre ci sarà un confronto televisivo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini: andrà in onda all’interno della trasmissione Porta a Porta, su Rai 1 in seconda serata, dopo la fine della partita di calcio tra Italia e Liechtenstein. Il

Confronto Renzi-Salvini a Porta a porta il 15 ottobre - è ufficiale : Ora è ufficiale: il già annunciato Confronto televisivo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini si terrà martedì 15 ottobre 2019, a porta a porta, in seconda serata su Rai1. Niente male il traino scelto dai due politici, visto che il duello andrà in onda al termine della partita Italia-Liechtenstein, gara valevole per la qualificazione al Campionato Europeo di calcio 2020. A comunicarlo è stata la Rai poco fa. Si tratterà del primo Confronto ...

Fi : Schifani - 'Noi alternativi a Renzi - con Salvini Confronto su alcuni temi' : Palermo, 22 set. (AdnKronos) - "Forza Italia non guarda certamente verso Renzi, sono storie e appartenenze diverse. Non guarda certo a sinistra. Noi siamo competitivi a Renzi, per essere chiari. Forza Italia è alternativa a Renzi, mentre con Salvini si confronta su alcuni temi". Lo ha detto all'Adnk

Fi : Schifani - ‘Noi alternativi a Renzi - con Salvini Confronto su alcuni temi’ : Palermo, 22 set. (AdnKronos) – “Forza Italia non guarda certamente verso Renzi, sono storie e appartenenze diverse. Non guarda certo a sinistra. Noi siamo competitivi a Renzi, per essere chiari. Forza Italia è alternativa a Renzi, mentre con Salvini si confronta su alcuni temi”. Lo ha detto all’Adnkronos Renato Schifani (Fi) parlando del partito. “Nel centrodestra c’è un dibattito aperto sulla legge ...

Renzi conferma il Confronto in tv con Salvini : Matteo Renzi contro Matteo Salvini. E viceversa. Dopo essersi scontrati a distanza per mesi, tra insulti diretti e frecciatine non troppo velate ad ogni occasione possibili, i due Matteo della politica italiana si ritroveranno faccia a faccia per un confronto in tv moderato da Bruno Vespa nel suo Porta a Porta.Manca soltanto l'ufficializzazione della data, ma i due leader hanno già confermato la propria disponibilità. La conferma è arrivata ...