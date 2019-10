Siria | funerali di Hevrin Khalaf l’attivista per le donne uccisa

Morto in Siria per combattere l'Isis! Folla ai funerali di Lorenzo Orsetti : È tornata a Firenze la salma di Lorenzo Orsetti, il combattente italiano partito per la guerra in Siria contro l'Isis e Morto in battaglia il 18 marzo. Folla al corteo funebre. Accolto come un eroe, per l'ultimo saluto della sua città. Firenze accoglie il ritorno a casa della salma di Lorenzo Orsetti, 33enne, partito quasi due anni fa volontariamente dall'Italia per andare a combattere l'Isis in Siria con la comunità curda. Una Folla ...