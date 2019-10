Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “100 è pensato solo per chi ha già diritti. Togliere quella misura per destinare i soldi alle famiglie e allo stipendio dei lavoratori sarebbe giusto. E molto utile. Via100, piùaie ai salari”. Lo scrive Matteonella enews. L'articolo, ‘via100, piùe salari’** CalcioWeb.

TV7Benevento : **Pensioni: Renzi, 'via quota 100, più risorse a figli e salari'**... - Mariann73083265 : RT @CieloItalia: E C C O L O IL CAMPIONE DEI CAMPIONI #BILDERBERG proprio non riesce..niente tasse Niente tasse..ma le pensioni si.. Il… - CieloItalia : E C C O L O IL CAMPIONE DEI CAMPIONI #BILDERBERG proprio non riesce..niente tasse Niente tasse..ma le pensioni s… -