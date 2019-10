Manovra | come spartire 3 miliardi in più

Manovra : Scalfarotto - quota 100 come inquinamento pianeta - su spalle giovani : Roma, 14 ott- (AdnKronos) – “Il fatto è che quota 100 è un debito sulle spalle delle giovani generazioni. Più o meno come l’inquinamento del pianeta”. Lo scrive in un tweet Ivan Scalfarotto, deputato di Italia Viva e sottosegretario agli Affari esteri.L'articolo Manovra: Scalfarotto, quota 100 come inquinamento pianeta, su spalle giovani sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra - verso l’assegno unico per i figli Come cambiano gli aiuti per la famiglia Superticket e quota 100 : i nodi e le novità : Le misure della Manovra non sono ancora definite. Tra le ipotesi in campo il piano casa da un miliardo

Occhi puntati sulla Manovra. Come aprono i giornali stamattina : sulla manovra economica sono allo studio modifiche su Quota 100, per allungare le finestre di uscita. Novità in vista anche per il Reddito di cittadinanza, con meno vincoli per gli stranieri e una stretta, invece, per quanto riguarda gli ex terroristi e i mafiosi. Obiettivo: rastrellare risorse utili. Spunta poi la possibilità di aprire all'estensione della 14esima mensilità a un milione di persone. E sul carcere agli evasori, è al momento in ...

Manovra : Di Maio - 'Iva non deve aumentare come promesso' : Foligno (Pg), 11 ott. (AdnKronos) – "Credo che in questo momento l'Italia abbia bisogno di una legge di Bilancio che prima di tutto non faccia aumentare l'Iva, lo abbiamo promesso agli italiani e si deve fare". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando a Foligno.

Manovra - De Luca : “Limite al contante? Non combatte evasione - i cittadini hanno diritto a spendere i soldi come diavolo vogliono” : “Dobbiamo guardare con grande prudenza alle iniziative del governo. Dobbiamo sapere che i margini di questo esecutivo sono molto ristretti, visto che l’Italia rimane un Paese maledettamente indebitato. Ci sono diverse criticità, come la mancanza di un piano di lavoro per i giovani al Sud e altre proposte francamente demenziali“. Così, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, esordisce il presidente della Regione ...

Manovra - allo studio bonus befana per chi paga con carta e bancomat : cos’è e come funziona : Tra le misure per la lotta all'evasione fiscale, il ministero dell'Economia e Palazzo Chigi stanno pensando a un nuovo meccanismo per incentivare l'uso dei pagamenti elettronici. Si tratta di un super-bonus da erogare una volta l'anno (a inizio gennaio) che già viene chiamato bonus della befana: ecco di cosa si tratta e come potrebbe funzionare.Continua a leggere

Manovra - cosa ci sarà in legge di Bilancio : come il governo vuole trovare più di 30 miliardi : Il Consiglio dei ministri dovrà varare nel tardo pomeriggio la Nota di aggiornamento al Def, il primo passo in vista della legge di Bilancio. Intanto va fissato il deficit, che potrebbe essere al 2,2%, senza scontri con l'Ue. Poi si andrà avanti con le misure da inserire nella Manovra e con gli strumenti da utilizzare per reperire le risorse necessarie e trovare più di 30 miliardi di euro.Continua a leggere

Manovra - dove e come il Governo cercherà di recuperare 31-33 miliardi : Al ministero dell’Economia le riunioni sono in corso e la linea diretta con Bruxelles resta aperta in vista del consiglio dei ministri che domani dal tardo pomeriggio dovrà esaminare la Nota di aggiornamento al Def. Le variabili sono ormai risicate. Ma l’obiettivo politico è cruciale:?evitare in via preventiva il rischio di scontro con la Ue

Manovra : Di Maio - 'non dobbiamo essere ricordati come governo delle tasse' : Roma, 23 set. (AdnKronos) – "Non si può finire nel dibattito ci servono dei soldi tassiamo qualcosa. Io non voglio far ricordare questo governo come il governo delle tasse". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di Zapping su Radiouno.