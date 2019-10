Mafia : testimone giustizia Cutrò - ‘Governo assegni delega per Commissione centrale’ : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) – “Nella mia duplice veste di testimone di giustizia e di Presidente della Associazione Nazionale Testimoni di giustizia sento il dovere di chiedere, con urgenza, che sia affidata ad uno dei viceministri, Vito Claudio Crimi e Matteo Mauri, l’incarico di Presidente della Commissione Centrale per la definizione è applicazione delle speciali misure di protezione”. E’ la richiesta del ...

Mafia Capitale - il terrore del testimone : "Se accuso Carminati duro una settimana" : Dopo le condanne in appello, il caso del "cecato" arriva in Cassazione. Con il suo bagaglio di minacce, collusioni e intimidazioni ai testimoni. Ecco un retroscena inquietante Massimo Carminati condannato per Mafia" Roma Capitale della Mafia: ecco come i clan si spartiscono la città"