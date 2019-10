Inghilterra | ucciso a coltellate in carcere il pedofilo Richard Huckle | ha abusato di 71

Fonte : fanpage

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Ilseriale inglese, 33 anni, è stato assassinato ain undello Yorkshire. L'uomo, ritenuto uno dei più spietati pedofili della storia del Regno Unito, era stato condannato nel 2016 a 22 ergastoli. Hadi almeno 71 bambini, molti dei quali avevano solo pochi mesi di vita.

