È stato ucciso in carcere Richard Huckle | il più famoso pedofilo britannico

Tuturano. Desiderio Serio ucciso da un’auto contromano : arrestato Giuseppe Calianno : Tragedia della strada nel Brindisino. Drammatico il bilancio: un morto e due feriti. È stato arrestato per omicidio stradale Giuseppe

È stato arrestato in Scozia un uomo sospettato di aver ucciso la moglie e i quattro figli a Nantes nel 2011 : Un uomo sospettato di essere Xavier Dupont, l’uomo che uccise la moglie e i quattro figli nella città francese di Nantes nel 2011, è stato arrestato a Glasgow, in Scozia. L’identità dell’uomo non è ancora stata confermata ufficialmente, sebbene la

Arrestato il «mostro di Nantes» : 8 anni fa aveva ucciso la moglie e i quattro figli : L’uomo è accusato di aver sterminato la famiglia e di averla sotterrata nel giardino di casa insieme ai resti dei due cani. Era in fuga dal 2011, ed è stato catturato a Glasgow, in Scozia

“Pantani è stato ucciso” : le nuove clamorose rivelazioni di Fabio Miradossa [VIDEO] : “Io ho patteggiato quando ho visto che il pubblico ministero e i giudici non volevano la verità. In quel periodo Marco veniva solo da me, non rischiava che nessuno lo veniva a sapere. Marco non è morto per la cocaina, Marco è stato ucciso, non so perchè all’epoca giudici e polizia non sono andati fino in fondo. Io sono convinto che Marco quando è stato ucciso era anche lucido. Al 100% non ha fatto uso di droghe al Residence Le Rose, ...

Ciclismo - Tonina Pantani : “Ho sempre ripetuto sin dal primo giorno che Marco è stato ucciso” : Tuttosport torna a parlare della morte di Marco Pantani: il quotidiano torinese ha intervistato Tonina Pantani, la mamma del Pirata, che ormai da 15 anni chiede giustizia per la morte del figlio. Queste le sue dichiarazioni. Una vicenda con tanti lati oscuri: “Spero che la commissione parlamentare antimafia si spinga più in là di dove si è fermata la giustizia ordinaria. Quando mi dicono che non ci sono prove, io non ci sto, perché basta ...

Marco Pantani - il suo spacciatore a “Le Iene” : “Non è morto per cocaina - è stato ucciso” : “Marco non è morto per cocaina. Marco è stato ucciso“. A dirlo è Fabio Miradossa, lo spacciatore che vendette l’ultima dose di cocaina a Marco Pantani, il campione di ciclismo deceduto nel 2004 ufficialmente per un arresto cardiaco causato da un abuso di droga e farmaci. Uscito da poco dal carcere, Miradossa ha parlato per la prima volta, raccontando la sua verità su quanto accadde 15 anni fa. “Magari chi l’ha ucciso non voleva ...

Caso Pantani – A Le Iene le clamorose rivelazioni dello spacciatore del Pirata : “Marco è stato ucciso - cercate i soldi” [VIDEO] : Novità clamorose sulla morte di Marco Pantani: parla lo spacciatore del Pirata Sono passati 15 lunghi anni dalla morte di Marco Pantani, ma ancora le cause del decesso del Pirata rimangono misteriose. La Procura di Rimini non ha ritenuto utile riaprire le indagini sulla morte di Pantani, avvenuta il 14 febbraio 2004, nonostante diversi punti interrogativi. A creare scompiglio e far discutere, sperando in una nuova riapertura del Caso, ci ...

Trattativa stato-Mafia - Antonio Di Pietro : “Dopo Falcone e Borsellino dovevo essere ucciso io” : L'ex magistrato e senatore Antonio Di Pietro ha parlato come teste nel corso del processo sulla Trattativa tra Stato e Mafia in corso presso la corte d'assise d'appello di Palermo: "Due giorni prima dell'omicidio di Borsellino il Ros mi informò: guardate che stanno ammazzando Borsellino e anche io dovevo essere ammazzato. Paolo fu ucciso perché indagava sulle commistioni tra la mafia e la gestione degli appalti".Continua a leggere

Marco Pantani - il Procuratore : “morto per droga - non ci sono misteri”. Morra (M5S) : “soddisfatto” - ma la famiglia insiste : “troppe incongruenze - è stato ucciso” : Il Procuratore della Repubblica di Rimini, Elisabetta Melotti, è stata sentita oggi dalla Commissione Antimafia e ha detto che il caso della morte di Marco Pantani è chiuso, senza verità celate. “Sulla causa di morte di Marco Pantani, rispetto a ciò che ha già valutato il giudice, non ci sono elementi nuovi di nessun genere: ogni aspetto è stato esaminato dal giudice“, ha tagliato corto il magistrato. Secca la replica della famiglia: ...