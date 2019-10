Varese | squilibrato accoltella 15enne in pieno centro | gridava | ' Vi ammazzo'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Una ragazzina di soli 15 anni è statata da uno sconosciuto, probabilmente uno, nella notte tra sabato e domenica. è accaduto in. La giovane, che ha riportato ferite non gravi al voltoi, era in compagnia di un'amica quattordicenne che è riuscita a scappare e a chiamare aiuto."Vi uccido" ha riportato Alice, ancora sotto choc, al quotidiano locale "News". L'aggressione Ieri sera, poco dopo la mezzanotte, in, si sono vissuti momenti di pure terrore. Due ragazzine che si trovavano in via Del Cairo, nei pressi dell'ufficio postale, sono state raggiunte ed aggredite da un uomo, sembra un italiano, sui cinquant'anni. Lo, capelli lunghi ed una cicatrice sul volto, le ha incrociate mentre era in bicicletta. Dopo averle superate, però, ha rallentato, si è fermato ed è tornato indietro. La ...

