Si aggrava il bilancio del tifone giapponese Hagibis | almeno 24 i morti | ci sono dispersi

(Di domenica 13 ottobre 2019) In Giappone, dopo l'arrivo del, la situazione è grave come confermato dal segretario del governo nipponico Yoshihide Suga. Ora ilha perso potenza (potrebbe essere declassato a ciclone tropicale), ma ha lasciato dietro di sé morte e ingenti danni. L'ultimo, fornito dalle autorità locali, conta24. Ci, anche se non ciancora ufficialità sui numeri definitivi. I feriti sarebbero centinaia. Le aree più colpitenel Giappone centrale ed orientale. Il Giappone fa la conta dei danni Nonostante l'allerta altissima degli scorsi giorni,ingenti i danni dopo il passaggio del, avvenuto nella nottetra sabato e domenica. Una delle situazioni più gravi nella regione di Nagano, dove una diga ha ceduto permettendo alle acque del fiume Chikuma di allagare le case. In alcune zone l'altezza delle acque ha ...

