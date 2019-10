Schianto e disperazione nella notte | 4 vittime | la più giovane ha 15 anni

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 13 ottobre 2019) Ancora sangue. Ancora lacrime. Paternò si è svegliata con il cuore spezzato dall’ennesima tragedia. Un incidente poco prima dell’alba, intorno alle 5, ha spezzato la vita di quattro giovani la piùdi appena 15. Succedesulla Statale 121 che collega Paternò a Catania nel territorio di Belpasso. Ancora confusionarie le prime informazioni disponibili, ma il bilancio sarebbe al momento di quattro morti, tutti giovanissimi, che probabilmente stavano rientrando a casa dopo aver trascorso fuori il sabato sera. I quattro sarebbero andati a schiantarsi contro uno spartitraffico della rampa dello svincolo per la zona industriale in maniera autonoma all’altezza di Piano Tavola. Ferito, invece, il conducente della vettura, una Seat Leon, che è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Czzaro. Sul posto ci sono le forze dell’ordine per effettuare i rilievi ...

