Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 13 ottobre 2019) A sette giorni esatti dalla Leopolda, appuntamento clou per il battesimo nazionale di Italia viva, e a poche ore dalla "sorpresa" sul simbolo, annunciata dallo stesso Matteovia twitter, intanto ila Roma, presentato da alcuni dei comitati di 'Azione civile' nati in queste settimane, alla presenza di Maria Elena Boschi, Ettore Rosato, Luciano Nobili e Roberto Giachetti. Appuntamento che serve anche, aiani, per mettere subito in chiaro che Italia viva e' diversa dal Pd e stare al governo con il Movimento 5 stelle non vuol dire che anche nel futuro le strade saranno unite. Un messaggio rivolto anche al leader dem, Nicola Zingaretti, che ieri invece ha aperto all'ipotesi."Sinceramente stiamo facendo un lavoro molto serio sulla legge di Bilancio, non si tratta di declinare l'offerta o meno" di Zingaretti, ma "stiamo al governo e in maggioranza insieme e ...

ilfogliettone : Debutta il partito di Renzi, alleanza con M5s? Saremo avversari - - LaCnews24 : Il partito di Renzi debutta a Roma: ''Alleanza con M5s? Saremo avversari'' #calabrianotizie #newscalabria - IMPERIATV : DEBUTTA A GENOVA ''ITALIA VIVA'' IL NUOVO PARTITO DI MATTEO RENZI ... - Imperia TV -