Una bimba di due anni ha acquistato un divano online con uno smartphone

Farmaco creato per Una sola persona per la prima volta : sperimentato su bimba con malattia genetica rara : È stato creato per la prima volta un Farmaco pensato per un singolo paziente, precisamente per curare un rarissimo difetto genetico. In un anno, afferma uno studio pubblicato sul New...

Scrive Una lettera indirizzata in cielo alla mamma in Paradiso morta per un cancro - la risposta arriva alla bimba di 6 anni : Quanti avrebbero voluto almeno per una volta entrare nuovamente in contatto con un suo caro defunto. Un sogno che una bimba di 6 anni Ella Lennon ha cercato di realizzare. La piccola , anche incoraggiata dai suoi parenti, ha scritto una bellissima lettera e ha voluto inviarla in cielo in Paradiso per la sua amata mamma morte per un cancro qualche mese prima. Nessuno avrebbe mai ipotizzato che quella lettera avrebbe avuto una risposta, ...

**Migranti : naufragio Lampedusa - tra i dispersi anche Una bimba di 8 mesi con la sua mamma** : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - C'è anche una bimba di appena 8 mesi con la sua mamma tra i dispersi al largo di Lampedusa, dopo il naufragio avvenuto la scorsa notte a poche miglia dall'isola. Come apprende l'Adnkronos, a raccontarlo è stata una sopravvissuta, sorella delle due vittime che è riuscita

Pitbull morde due volte Una bimba di 6 anni : il cane era al guinzaglio - ma è riuscito a svicolarsi : Una bambina di sei anni è stato morsa per due volte da un cane, razza Pitbull, mentre si trovava ai giardini del centro commerciale della Fiumara a Genova Sampierdarena. La bimba è stata soccorsa dai medici del 118 e trasportata all’ospedale Gaslini in codice giallo per ferite lievi. Secondo quanto accertato dalla polizia giunta sul posto, il Pitbull era regolarmente al guinzaglio quando la bambina si è avvicinata, forse per accarezzarlo. ...

Brasile : 12enne abusa di Una bimba autistica di 9 anni e la uccide : Da San Paolo (Brasile) arriva la cronaca di una vicenda agghiacciante. Una bimba autistica di 9 anni è stata violentata ed uccisa da un ragazzino di soli 12 anni. La piccola, Raíssa Caparelli, era scomparsa domenica, mentre, con la famiglia, stava partecipando ad un evento benefico. Poco più tardi, in un bosco, è stata ritrovata senza vita. Il suo giovanissimo omicida ha confessato. La scomparsa della piccola Raissa Domenica 29 settembre, Raíssa ...

Una speranza per Tafida Raqeeb : la bimba di 5 anni potrà essere curata all’ospedale Gaslini di Genova : Tafida Raqeeb, la bimba di 5 anni ricoverata in gravissime condizioni al Royal London Hospital di Londra a seguito di un trauma cerebrale, potrà essere presa in carico dall’ospedale Gaslini di Genova: lo ha deciso l’Alta Corte britannica dopo che i genitori vi si erano rivolti, contro la decisione dei medici di “staccare la spina” alla piccola. Il caso ricorda quello di altri due bimbi, Charlie Gard e Alfie Evans, al ...

Padrigno orco riduce in fin di vita bimba di 4 anni perché non sapeva contare - la piccola picchiata a sangue con Una cintura : Un accanimento insensato, senza un vero motivo solo per il gusto di farlo quello di un giovane 20enne russo che ha picchiato a sangue la figlia di 4 anni della compagna perché, così ha raccontato alle forze dell’ordine, non sapeva contare. L’uomo ha colpito la bimba per 15 volte con una cintura. La piccola è stata ridotta in fin di vita. Tutto si è scatenato dal fatto che la bimba non è riuscita a contare fino a cinque. La bimba ha ...

Babysitter picchia per mesi Una bimba e le provoca fratture e danni cerebrali : non andrà in carcere : Shannon Soutter, 23enne scozzese, era seccata di presenziare al processo contro di lei perché in quel momento sarebbe dovuta essere dal parrucchiere. La ragazza se l'è cavata con 300 ore di lavoro non retribuito. Secondo il giudice non era "né appropriato né necessario" condannarla al carcere a causa dei suoi problemi "personali" e di depressione.Continua a leggere

Scoperta una nuova emoglobina : Una bimba potrà essere curata : La Scoperta di una nuova variante dell’emoglobina permetterà la cura di in una bambina affetta da anemia cronica fin dalla nascita. Il gruppo di ricerca del Centro di ematologia e oncologia pediatrica dell’Ateneo Vanvitelli, diretto da Silverio Perrotta, ha individuato e caratterizzato una nuova variante, finora mai descritta, che ha preso il nome dall’Universita’ Vanvitelli nella quale e’ stata ...

Kate Middleton incinta? La piccola Charlotte a scuola : “Mamma aspetta Una bimba” : Kate Middleton incinta per la quarta volta: lo rivela la figlia Charlotte all’amichetta di scuola Kate Middleton sarebbe in dolce attesa. I rumors sulla quarta gravidanza della moglie del Principe William non accennano a fermarsi e anzi aumentano di giorno in giorno. Solo una settimana fa la solare Duchessa di Cambridge ha inaugurato il suo […] L'articolo Kate Middleton incinta? La piccola Charlotte a scuola: “Mamma aspetta una ...

Salvini : bimba sul palco? Non Una - ma 50 : 12.38 Dopo le critiche per la bimba di Bibbiano portata sul palco di Pontida, il segretario leghista Salvini dice: "Chi se ne frega. Non una ma 50 bambini. Se qualcuno ruba i bambini ai genitori" per un ritorno economico "è lui il delinquente". Di storie come Bibbiano "ne verranno fuori altre -conclude ad Aria pulita su 7Gold- non solo in Emilia". Sul nuovo governo, che definisce "di voltagabbana": "Mi avessero chiesto di cambiare e andare ...

Matteo Salvini a Pontida fa salire Una bimba di Bibbiano e la sinistra si accende. Calenda : "La state usando" : L'immagine di una bimba di Bibbiano sul palco di Pontida, accanto a Matteo Salvini, diventa argomento di discussione. "Mi pare che tra i bambini ci sia anche Greta, che è questa splendida bimba coi capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma", dice il leader della Lega chiudendo il