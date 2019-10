Pietrangeli | “La gente sa che non deve aver paura di farsi visitare”

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019) Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) – “Finalmente laha capito che nondivisitare”. Lo afferma all’Adnkronos Salute lo storico campione di tennis Nicola, che con la collega Lea Pericoli segue da anni Tennis and Friends, in corso oggi e domani al Foro Italico. “Un evento cresciuto a dismisura, che ha sconfitto lache ci porta a pensare ‘oddio, magari mi trovano qualcosa’. Non facciamoci spaventare e facciamo i controlli: è gratis”. Infine un messaggio ai giovanissimi, troppo presi da telefonini e tablet. “Meno web e più sport”, dice il campione, per crescere in salute.L'articolo: “Lasa che nondivisitare” CalcioWeb.

