Giordana Angi è tornata single | due di picche per la cantante

Fonte : gossipetv

(Di sabato 12 ottobre 2019)non è fidanzata: la confessione a Verissimo Momento di solitudine sentimentale per. La seconda classificata ad Amici 18 non è fidanzata come insinuato da qualcuno nelle scorse settimane. In realtà, come spiegato a Verissimo dalla diretta interessata,ha frequentato una persona nei mesi estivi ma questo interesse non è andato … L'articolo: due diper laproviene da Gossip e Tv.

rs5_Sciacca : Giordana Angi - Tra Parigi E Los Angeles - rs5@rs5.it - Caterin65073100 : RT @paolanoexiste: non la chiamate pazza una che non ricambia giordana angi voi? #Verissimo - Caterin65073100 : RT @esserequi: come cazzo si fa a non ricambiare Giordana Angi PUNTO DI DOMANDA #verissimo -