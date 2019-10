È morto l’attore Robert Forster

Upas - Arturo è morto : le parole dell’attore Massimiliano Jacolucci : Muore Arturo, il padre di Marina, uno dei personaggi più amati La puntata di Un posto al sole andata in onda ieri, 9 ottobre 2019, ha visto la morte di Arturo. La notizia ha rattristato molto i fan della fiction napoletana che, fin dalla sua prima apparizione, sono stati subito conquistati da questo personaggio. Il […] L'articolo Upas, Arturo è morto: le parole dell’attore Massimiliano Jacolucci proviene da Gossip e Tv.

morto Aron Eisenberg - addio all’attore di Star Trek : aveva 50 anni : L’attore statunitense Aron Eisenberg, noto per aver interpretato il ruolo di Ferengi Nog, il figlio di Rom, in “Star Trek: Deep Space Nine“, la terza serie televisiva ambientata nell’universo fantascientifico di Star Trek (1993-99), è Morto all’età di 50 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Malissa Longo con un post su Facebook. “Aron era un’anima intelligente, umile, divertente, enfatica – ha ...

Nuovo terribile lutto a Beverly Hills 90210 : l’attore è morto per un tumore al cervello : Beverly Hills 90210 di Nuovo in lutto. Dopo la tragica scomparsa di Dylan McKay, ovvero dell’attore Luke Perry, un altro volto famosissimo della serie è morto. Brian Turk è morto. Un dolore profondo per gli attori della serie e anche per il pubblico che non riesce ad accettare la scomparsa dei propri beniamini, quelli che hanno segnato la loro adolescenza. Brian Turk recitò nel cast di Beverly Hills 90210: non era una presenza fissa ma ha ...

morto l’attore Federico Palmieri - trovato impiccato in giardino : Roma – impiccato con una corda a una trave del giardino condominiale della sua abitazione. E’ Morto cosi’ Federico Palmieri, attore 41enne il cui corpo e’ stato ritrovato ieri pomeriggio, intorno alle ore 18.40, in via Michele di Lando, nella zona di piazza Bologna. Dalle prime ricostruzioni sembra si sia tolto la vita. A intervenire sono stati gli agenti della Polizia del commissariato Sant’Ippolito: sono comunque ...

È morto l’attore francese Michel Aumont : aveva 82 anni : È morto l’attore francese Michel Aumont: aveva 82 anni. Aumont aveva lavorato a teatro entrando a far parte della Comédie-Française, uno dei più importanti teatri francesi, nel 1956, di cui poi era diventato socio onorario. aveva vinto tre volte il

Alfiero Alfieri morto - addio all’attore romano : recitò con Carlo Verdone in “Grande grosso e Verdone” : È morto a 78 anni l’attore dialettale romano Alfiero Alfieri. Era ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Allievo di Aldo Fabrizi, Alfieri è stato la storica spalla di Carlo Verdone: indimenticabili le sue interpretazioni in “Grande, grosso e Verdone” e nei panni del sacerdote di “Bianco, Rosso e Verdone” e “Viaggi di nozze”. Non solo, molto apprezzate dal pubblico sono state anche le sue versioni de ...

È morto l’attore Carlo Delle Piane : Aveva 83 anni e aveva recitato con Totò, Alberto Sordi e Vittorio Gassman, e per alcuni dei più grandi registi italiani