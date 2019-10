Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Il Messaggero propone una lunga intervista a, ex allenatore di Lazio e Roma per parlare della serie A e di come è cambiato il calcio «Ormai non si inventa più niente. Questo sport è più fisico e più aggressivo. E sempre meno tecnico. A interpreti di qualità vengono addirittura cambiate le caratteristiche. Non faccio nomi, guardate le partite e capirete». Sulla classifica della Serie A che dopo appena 7 giornate ripropone già la Juve in vetta, nonostante ci sia stato il cambio in panchina conè già in testa: ha fatto prima del previsto? «È bravo. Anche se poi alla Juve hanno vinto tutti. Si è adattato ai giocatori. A me piace. Non è però piùdi». La Juve ha fatto in fretta dunque ad assimilare il gioco di, ma se c’è qualcuno in grado di fare vincere il nono scudetto ai bianconeri, non èsecondo. «L’Inter. Oppure ilche però ...

napolista : #Zeman: «Da #Ancelotti ci si aspettava di più. #Sarri non è più quello di Napoli» In un'intervista al Messaggero… - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: #Zeman su #Insigne: 'Mio pupillo, non so se l'avrei mandato in tribuna' - _SiGonfiaLaRete : #Zeman su #Insigne: 'Mio pupillo, non so se l'avrei mandato in tribuna' -