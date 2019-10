Trenitalia Lazio su regionali 2 mln passeggeri in più

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma – Da gennaio a settembre 68 milioni di persone hanno scelto i treninel, due milioni in piu’ (+2,7%) rispetto ai primi nove mesi del 2018. Ile’ anche la regione con l’indice di puntualita’ piu’ alto a livello nazionale: il 94,5% dei trenidi, infatti, arriva entro cinque minuti dall’orario previsto. Sono i principali numeri dei primi nove mesi dell’anno per il trasporto ferroviario regionale e metropolitano di(Gruppo Fs Italiane). A questi si aggiunge una crescita costante della customer satisfaction: 80 viaggiatori su 100 sono soddisfatti del viaggio nel suo complesso, circa tre punti percentuali in piu’ rispetto a settembre 2018. L’ultima indagine demoscopica, commissionata daa una societa’ esterna, registra risultati in aumento anche ...

