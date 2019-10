Perché dovremmo smetterla di dire che Joker è un capolavoro

Perché non dovremmo dormire in aereo durante decollo e atterraggio : Difficile non cadere nella tentazione di dormire appena entrati in aereo, specie se si parte molto presto al mattino. Però sarebbe meglio aspettare: appisolarsi durante il decollo, ma anche durante l’atterraggio, può provocare fastidi alle orecchie. Si rischiano piccoli disagi come le orecchie tappate per qualche ora o giorni, ma anche otiti o – in casi estremi – perforazioni del timpano. «Il problema è la pressione», spiega ...