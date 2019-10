Napoli – Manca una mente pensante a centrocampo

Napoli - Milik alza la voce : “non gioco da un mese - mi manca fiducia. Llorente? La concorrenza non fa male” : L’attaccante polacco ha parlato della sua difficile situazione, sottolineando come abbia un po’ perso fiducia nei propri mezzi dopo le numerose panchine Un avvio di stagione alquanto complicato, caratterizzato da uno scarso minutaggio e zero gol segnati. Arek Milik non è certamente nel suo momento migliore di forma, ma l’exploit di Fernando Llorente non lo ha aiutato. Donato Fasano/LaPresse Lo spagnolo si è integrato ...

Torino-Napoli - prova deludente : ma manca un calcio di rigore per gli azzurri : Torino-Napoli, prova deludente: ma manca un calcio di rigore per gli azzurri Napoli rigore Ghoulam| Il Napoli ha giocato male e di conseguenza non si cercano alibi, ma manca un rigore per gli azzurri ed è giusto dirlo. Doveri infatti sorvola su una clamorosa trattenuta di Armando Izzo su Faouzi Ghoulam al minuto numero 81. Il difensore granata trattiene vistosamente l’algerino aggrappandosi al collo: per l’arbitro non ...

Sacchi : «Al Napoli Manca la determinazione - passo falso in Belgio» : Arrigo Sacchi, sulla Gazzetta, fa il punto sulle italiane in Champions e quindi anche sul Napoli. Contraddice Ancelotti e definisce passo falso il pareggio in casa del Genk. Gli uomini di Ancelotti devono acquisire una mentalità vincente e dare continuità e intensità alle proprie prestazioni. L’Arrigo lamenta l’inefficacia del pressing. Purtroppo anche i ritmi di gioco e l’intensità non sono ancora ottimali. La mentalità vincente non ...

Kiss Kiss Napoli – Martino : “Maran punta al contropiede - forse nel primo tempo mancava uno tra Milik e Llorente” : Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carmine Martino: “Maran punta ad un gioco di contropiede coprendo tutti gli spazi ed attendendo gli episodi a favore. primo tempo? Il Cagliari l’ha preparata bene e già l’anno scorso il Napoli vinse solo al 95′, sono migliorati dopo le prime giornate. Hanno pescato questo jolly mentre il Napoli è stato sfortunato, forse nel primo tempo serviva uno tra Milik ...

Brescia - Corini : “Contro il Napoli metteremo quello che è mancato con la Juve per avere un risultato positivo. Il loro ko complica i piani…! : Eugenio Corini, tecnico del Brescia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Napoli Eugenio Corini tecnico del Brescia ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Napoli: “Abbiamo un lavoro alle spalle che ci permette di preparare bene le partite anche quando abbiamo poco tempo. Chi ha giocato ha fatto un lavoro rigenerante, ora abbiamo due giorni per preparare la partita non avendo ...

Gazzetta : la difesa è il punto debole del Napoli. A Koulibaly e Manolas manca equilibrio : Questo avvio di campionato non è proprio come Ancelotti lo aveva immaginato. Il Napoli ha già incassato 9 reti nelle prime 5 giornate. Probabilmente, l’allenatore le aveva previste in tutto il girone d’andata. Invece, si ritrova a dover gestire un problema che potrebbe mettere in discussione il suo progetto: l’Inter è già a più 6. La coppia Koulibaly-Manolas avrebbe dovuto rappresentare il muro della difesa del Napoli, come immaginato in ...

Napoli - la linea 151 fantasma : tre ore di attesa alle fermate per la mancanza di mezzi e di autisti : Giornata ad alta tensione sul fronte del trasporto pubblico. Anche tre ore di attesa per alcune linee. Durante i festivi i mezzi sono ridotti e le attese aumentano. Ma ieri si è raggiunto un...

De Laurentiis : “A Napoli Manca la disciplina. Gli imprenditori? Hanno il braccino corto” : Durante il sopralluogo agli spogliatoi del San Paolo, De Laurentiis ha colto l’occasione per parlare della tendenza napoletana a non mantenere gli impegni temporali, della scarsa disciplina e soprattutto ha lanciato delle frecciatine agli imprenditori partenopei. Le sue dichiarazioni sono oggi sul Mattino. “Mio padre aveva il grosso problema che i napoletani non mantenevano mai temporalmente gli impegni. Ma nel cinema c’è disciplina, ...

Gazzetta : cosa manca al Napoli? : La Gazzetta dello Sport ha chiesto a tre grandi ex campioni azzurri cosa manca alla squadra diAncelotti per poter battere la Juve e vincere finalmente lo scudetto Giordano si sofferma sull’attacco «Ci vorrebbe un centravanti alla Careca, che sappia andare in profondità e che abbia abilità nel dribblare». Per Bagni è fondamentale il carattere «Occorre maggiore personalità, dopodiché il Napoli lotterà insieme all’Inter per battere la Juventus ...

Capello : “Preoccupato dalla difesa del Napoli - manca intesa tra Koulibaly e Manolas” : Capello: “Preoccupato dalla difesa del Napoli, l’avevo messa tra le prime tre d’Europa…” Fabio Capello è intervenuto a Radio Deejay per fare il punto su questo avvio di campionato,commentando sopratutto il brutto avvio del reparto difensivo del Napoli “Fossi negli allenatori della Serie A mi preoccuperei per questi risultati. A livello di organizzazione difensiva bisognerebbe fare qualche pensiero in più. ...

Lippi : “Il campionato è apertissimo. Al Napoli non manca nulla” : Marcello Lippi ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del calcio italiano e del gap con la Premier «è un bene: d’accordo lo spettacolo, ma siamo un Paese che ha vinto 4 Mondiali e decine di coppe, abbiamo caratteristiche che è giusto non disperdere». Sul campionato appena iniziato Lippi segnala gli aspiranti allo scudetto che sono Juve, Inter e Napoli, con i bianconeri favoriti dal momento che hanno più ...

Napoli - Albiol ha già nostalgia : “Ho sentito Koulibaly - deve stare tranquillo. Mi manca l’affetto” : “Con Koulibaly parlo sempre, ci siamo sentiti tutta l’estate. Sappiamo che è uno dei difensori più forti al mondo, deve stare tranquillo e bisogna lasciarlo lavorare”. In un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli il difensore del Villareal Raul Albiol ha consolato il suo ex compagno di squadra Kalidou Koulibaly, dopo l’errore nella sfida di Torino di sabato contro la Juventus. “Questa sosta permetterà alla ...

Sconcerti : “Al Napoli sta mancando la saggezza di Ancelotti sperduto in troppi esperimenti” : Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera, dà i voti al calciomercato. E quindi a quello del Napoli. Il voto che dà al mercato azzurro è 7,5. Definisce Llorente il miglior secondo centravanti tra le tra noi squadre. Ha preso due giocatori importanti, Manolas (7,5) e Lozano (7,5), più uno che lo diventerà, Elmas (7). Peseranno anche gli angoli di partita di Llorente (6,5), forse il miglior secondo centravanti tra le grandi squadre. Ma è scettico ...

Napoli - l'invasione degli insetti volanti al Vomero : «Colpa della mancata manutenzione degli alberi» : A uno sguardo distratto possono sembrare nuvolette di polline. Ma basta basta prestare più attenzione per avere un quadro più chiaro della situazione. I puntini bianchi che svolazzano...