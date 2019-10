Mattarella avverte l' Europa sui migranti | Agiamo ora o saremo travolti

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 11 ottobre 2019) “Serve una gestione sostenibile ma comune del fenomeno e non la rimozione, il tirarsene fuori”. Lo ha detto il presidente Sergioparlando ad Atene. “Il fenomeno - ha aggiunto - va affrontato per governarlo altrimenti travolgerà qualunque equilibrio nel nostro continente. L’ignobile traffico di essere umani, per le nostre coscienze, è un costante rimprovero”. “Senza un’assunzione complessiva nessuno potrà risolverlo ma tutti ne avremo conseguenze negative”, ha detto ancoraal vertice Arraiolos.Per”è un dovere morale salvare vite umane, stroncando il traffico di esseri umani”. Il Presidente ha spiegato l’accordo di Malta, ha ricordato che attualmente la rotta con maggiori flussi è quella orientale, “ma per questo occorre una gestione comune che trovi ...

