“Ma non ti vergogni?” Mahmood | ecco come si è fatto vedere Applausi | ma anche critiche

MotoGp – Dovizioso sincero : “Marquez sembra imbattibile ma non ci perdo il sonno. Ritiro Jorge Lorenzo? Dico… “ : Andrea Dovizioso si complimenta con Marquez dal palco del Festival dello Sport di Trento: il pilota Ducati commenta anche la pessima stagione dell’ex compagno di scuderia Jorge Lorenzo Per l’ennesimo anno Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare di guardare Marc Marquez festeggiare la vittoria nel Motomondiale. Dopo averlo inseguito per tutta la stagione, senza mai riuscire ad avvicinarsi più di tanto, il pilota Ducati si è ...

“Ma avete notato?”. Alessia Marcuzzi - con l’ultima apparizione non è passata inosservata : È iniziata la nuova edizione de “Le Iene Show”, la prim edizione senza Nadia Toffa dopo la tragica morte. La conduttrice rimarrà per sempre nei cuori sia del pubblico che dei colleghi, tanto che, in occasione del debutto della scorsa settimana, la puntata è stata dedicata quasi completamente a lei. Alessia Marcuzzi ,insieme ad altre 100 iene, era apparsa molto emozionata e aveva pensato bene di rendere omaggio all’amica ...

Fondi Lega - l’ira di Salvini : “Ma per chi mi avete preso?”. Floris e i giornalisti in studio : “Ci prende in giro - non sta rispondendo alle domande” : Scontro rovente a Dimartedì (La7) tra il senatore della Lega, Matteo Salvini, e i giornalisti Concita De Gregorio, Aldo Cazzullo, Helga Cossu. Il tema è sempre quello dei presunti Fondi russi della Lega, su cui l’ex ministro dell’Interno mostra insofferenza, venendo accusato dai giornalisti di non rispondere alle domande rivoltegli. La prima polemica esplode nel confronto con la giornalista di Repubblica, Concita De Gregorio, che gli ...

Def - Confindustria all’attacco : “Manovra sarà la più restrittiva dai tempi di Letta. Ma alto rischio di non rispettare le regole Ue” : “La manovra del governo giallorosso si profila come la più restrittiva dai tempi del governo Letta: è restrittiva per 8 miliardi di euro“. Parola del direttore del Centro studi di Confindustria, Andrea Montanino, che lunedì ha presentato il rapporto ‘Dove va l’economia italiana e gli scenari di politica economica’. “Se guardiamo alle risorse che vengono tolte o date all’economia reale”, ha spiegato l’ex ...

I partiti in pressing su Conte : “Mandi via il capo degli 007”. Ma il premier : “Non si tocca” : Dopo Renzi anche il M5S contro Vecchione. Ma Palazzo Chigi lo difende: «Falso l’incontro all’ambasciata Usa, fiducia negli 007, vi sarà un chiarimento»

I partiti in pressing su Conte : “Mandi via il capo del Dis”. Ma il premier : “Non si tocca” : Dopo Renzi anche il M5S contro Vecchione. Ma Palazzo Chigi lo difende: «Falso l’incontro all’ambasciata Usa, fiducia negli 007, vi sarà un chiarimento»

La7 - battibecco Renzi-Gruber : “Italia Viva non è Pci. Sono deluso da lei - giudica superficialmente con modelli vecchi”. “Ma cosa c’entra?” : Botta e risposta a più riprese a “Otto e Mezzo” (La7) tra il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber. Primo nodo del dibattito è dato dalle elezioni regionali in Umbria, riguardo alle quali la giornalista chiede al senatore perché Italia Viva non fa campagna elettorale attiva per sostenere il candidato civico Pd-M5s, Vincenzo Bianconi. L’ex leader dem spiega che Italia Viva non si ...

Radio 24 - sciopero del personale non giornalistico nel giorno del compleanno : “Mai un aumento in 20 anni” : Radio 24 in sciopero nel giorno del suo ventesimo compleanno. La Rsu dell’emittente Radiofonica ha affidato a un comunicato la spiegazione dell’astensione del personale non giornalistico nei giorni di giovedì e venerdì. “Nel suo 20esimo compleanno – si legge – Radio24 ha un record in più da festeggiare. Non solo quello degli ascolti o della raccolta pubblicitaria: ci sono anche vent’anni senza incrementi retributivi ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 - Milena Bertolini : “Malta e Bosnia Erzegovina non vanno sottovalutate” : La Nazionale di Calcio femminile è pronta per le prossime due sfide nelle Qualificazioni agli Europei 2021. Le azzurre, dopo aver battuto 3-2 Israele e 1-0 la Georgia, ricominceranno il proprio cammino venerdì 4 ottobre alle 17.30 in trasferta contro Malta, mentre martedì 8 affronteranno alla stessa ora la Bosnia Erzegovina a Palermo. Servirà fare risultato in entrambe le gare per avvicinarsi alla qualificazione. La ct Milena Bertolini, ...

“Mamma - voglio morire” - bimbo di 9 anni soffre di una rara malattia : “Non può neanche muoversi” : Vadym Demedyuk, 9 anni, ucraino, ha una grave forma psoriasi che copre il 99% del suo corpo. La sua pelle sanguina ogni volta che il poveretto si muove. La madre ha detto di aver provato ogni tipo di medicina e di aver visto diversi specialisti senza alcun risultato. Ora l'obiettivo è portarlo da un esperto di dermatologia in Israele che ha assicurato di poterlo curare.Continua a leggere

Amici Celebrities - Valerio Pino : “Maria De Filippi non mi ha considerato” : Maria De Filippi, parla Valerio Pino: “Non mi ha contattato per Amici Celebrities” La scorsa Estate Valerio Pino ha rivelato sui giornali il desiderio di partecipare a Amici Celebrities 2019. Una richiesta però non presa in considerazione da Maria De Filippi e dal suo staff. Difatti la conduttrice e gli autori del talent hanno poi ingaggiato altri vip, tra i quali Filippo Bisciglia e Massimiliano Varrese. Una scelta che ha deluso ...

“Ma come ti sei vestita?”. Caterina Balivo in diretta ‘in quel modo’. Critiche a non finire : “Ma come è vestita?”, questo è soltanto uno dei molteplici commenti sull’abito di Caterina Balivo, che comincia la settimana di Vieni da Me con una tuta spaziale d’oro e sfiora l’incidente osé. La Rai infatti decide di reintrodurre i vecchi microfoni con la clip, ma la stoffa glitterata della mise è troppo leggera e lo scollo profondo rischia di mostrare più del dovuto. Per fortuna, prima della diretta interviene la sarta che con ago e file ...

Manovra - Di Maio : “Manteniamo promessa - Iva non aumenta e asili nido saranno gratis” : Il ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, si dice molto contento per l'approvazione della Nota di aggiornamento al Def avvenuta ieri in Consiglio dei ministri: "Manteniamo una promessa: non fare aumentare l’Iva". Di Maio, inoltre, annuncia che la legge di Bilancio prevederà una misura per rendere gratis gli asili nido.Continua a leggere

Sigarette elettroniche - nono morto negli Usa : “Malori per 550 persone - è un’epidemia” : E' salito a nove il numero di morti negli Stati Uniti legato all'uso delle Sigarette elettroniche. L'ultima vittima è un uomo di 50 anni del Kansas con malattie pregresse. Aumentano anche i casi di malori per la "misteriosa malattia polmonare" correlata allo svapo: sono 530. "Ma non abbiamo ancora identificato un singolo prodotto, una specifica marca di e-cig o un additivo presente in ognuno dei casi registrati sinora".Continua a leggere