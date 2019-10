La svolta di Niccolò Fabi Passo dall' Io al Noi per capire me stesso

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Ferruccio Gattuso «Tradizione e tradimento» è la colonna sonora di un tour. Fra colori elettronici e intimismo Ci ha provato, a prendere un'altra via. Ma, come ha spiegato ieri in un angolo milanese lontano dai rumori ee corse, un locale in Città Studi che già dal nome, «Il giardino blu», sembra evocare la sua indole raccolta, «non mi stavo evolvendo, stavo solo perdendo identità». Cosìè tornato sui suoi passi e ha fatto ciò che gli riesce meglio, «sposare musica e parole con accuratezza ossessiva». E ha lasciato da parte quell'evoluzione che cercava ma che stava portandolo troppo lontano da sé: «Dopo un album acustico interamente suonato da me, ideato e scritto in solitudine in campagna (Una somma di piccole cose, 2016, ndr), sentivo di aver chiuso un capitolo importante, di aver detto tutto il possibile. E se quello era un disco caldo e analogico, quello ...

andreafurlan63 : Si è svolta stamattina a Milano la conferenza stampa di presentazione del nuovo album di Niccolò Fabi, Tradizione e… -