Iran-Usa - sul prezzo del petrolio lo spettro della chiusura dello Stretto di Hormuz in caso di escalation : L’incubo peggiore si chiama Stretto di Hormuz. La sua chiusura è una eventualità remota, ma non impossibile. Da questa lingua di mare, larga appena 45 km nel suo punto più Stretto, transitano ogni giorno 21 milioni di barili, un quinto di tutto il petrolio che si muove nel mondo, un terzo se si considera solo quello trasportato via mare, destinati per il 76% ai mercati asiatici. Il passaggio tra Oman ed Iran collega infatti il golfo ...