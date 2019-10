Fiorentina | vittoria per 4-1 nel test contro la Pistoiese | Boateng in grande spolvero

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Lasi impone 4-1 nell’amichevole giocata questa sera al “Melani” di Pistoia,la formazione militante nel Girone A di Serie C. I viola di Montella aprono subito le marcature con. Momentaneo pari dellaal 25′ con Gucci. I gol di Ghezzal al 33′ e del giovane Koffi su rigore al 39′, permettono alladi andare al riposo sul 3-1. Nella ripresa, all’11’ la seconda rete diche fissa il punteggio sul 4-1. Buona sgambata per i viola, attesi dalla trasferta sul campo del Brescia al rientro dalla sosta. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloper 4-1 nellainCalcioWeb.

DAZN_IT : La Fiorentina spicca il volo con Milenkovic ?? Terza vittoria consecutiva per gli uomini di Montella ??… - spaziocalcio : La #Fiorentina sfrutta la sosta per un’amichevole: 1-4 contro la #Pistoiese, doppietta per Boateng - Fiorentina_ole : RT @paoloborrometi: Loro sono Alessio e Simone. Più che cuginetti erano fratelli ed adesso sono due angeli in cielo. Tre mesi fa come oggi… -