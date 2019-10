F1 | GP Giappone 2019 | risultato e classifica FP1 Bottas ed Hamilton davanti a tutti

Fonte : oasport

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Il finlandese Valtterie il britannico Lewishanno ottenuto i migliori tempi delle prove libere 1 del GP del, tappa del Mondialedi F1. Sul tracciato di Suzuka le Frecce d’Argento hanno confermato la loro grande tradizione, con il finnico in vetta all’ordine dei tempi (1’28″731), a precedere di 76 millesimi il cinque volte iridato. Le due Ferrari sono a debita distanza: il tedesco Sebastian Vettel è terzo a 0″989, mentre il monegasco Charles Leclerc è quarto a 1″181. Quinta posizione per l’olandese della Red Bull Max Verstappen a 1″315. Giornata poco fruttuosa per Antonio Giovinazzi, esordiente su questa pista, per un problema idraulico sull’Alfa Romeo che gli ha impedito di svolgere il suo normale programma di lavoro. Un weekend che, per via del tifone Hagibis, sarà particolare visto che le FP3 sono ...

capuanogio : Fanno giocare #RugbyWorldCup a ottobre in #Giappone dove notoriamente il tempo non è una meraviglia. Arriva il tifo… - SkySportF1 : ? Un capitolo chiuso per la #Ferrari ?? E la voglia di andare avanti ?? L'analisi di @mara_sangiorgio #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : ?? Ipotesi qualifiche di domenica? ? @Max33Verstappen ?? @Carlossainz55 ??? Sfida a Fifa già pronta ?? @F1 ?… -