Dl fiscale | per prevenire il gioco minorile arriva l’agente sotto copertura

Carcere per i grandi evasori : il piano M5s da mettere già nel decreto fiscale : Pene più severe, fino a otto anni di Carcere, e soglie di punibilità più basse. Eccolo il piano messo a punto dagli uffici del ministero della Giustizia guidato da Alfonso Bonafede per punire chi evade il fisco. Politicamente è il grande piano dei 5 stelle che ha come slogan le manette ai grandi evasori. I pentastellati provano così ad accelerare nell’operazione di inserimento di un cavallo di battaglia ...

Perché la Svizzera non è più un paradiso fiscale : L'Ue ha deciso di depennare il Paese elvetico dalla lista grigia delle nazioni da tenere sotto controllo. ''Promosse' anche...

Decreto fiscale - stretta contro frodi sui carburanti : cosa prevede e quanto si potrà recuperare : Per contrastare l’evasione fiscale il governo vuole mettere in campo anche una stretta sulle frodi sui carburanti: la bozza del Decreto fiscale collegato alla manovra stima il recupero di cifre fino a 1,1 miliardi di euro per il mancato gettito su benzina e diesel. E lo farà attraverso due strumenti: meccanismi informatizzati sui depositi e l'adozione di un documento informatico.Continua a leggere

Evasione fiscale - Bersani : “Chi la combatte perde voti”. Visco : “Carcere? Serve. L’ultima ad andarci fu Sofia Loren” : 150 miliardi. A tanto ammonta l’Evasione fiscale stimata in Italia tra tasse e contributi non pagati. “Chi combatte l’Evasione perde voti perché gli evasori votano” è il pensiero di Pier Luigi Bersani, intervenuto ad un convegno sulla lotta all’Evasione, organizzato da Nens – Nuova economia nuova società, l’associazione presieduta da Vincenzo Visco. Interpellato sul problema del mancato utilizzo su larga scala della miniera di informazioni ...

CUNEO fiscale/ La grana per il Governo riaperta dai sindacati : Ieri si è tenuto un nuovo incontro tra Governo e sindacati. Questi ultimi hanno chiesto un taglio del CUNEO FISCALE più corposo

Manovra - Landini : "Risorse insufficienti per il taglio del cuneo fiscale" : A Palazzo Chigi oggi c'è stato un incontro tra i sindacati confederati e il governo, ma le posizioni sembrano abbastanza lontane. Il segretario della CGIL Maurizio Landini, dopo la riunione, ha detto:“Noi il taglio del cuneo fiscale lo vogliamo, ma le cifre messe sul tavolo ancora non sono sufficienti, vanno aumentate. Numeri non ne diamo, ma vogliamo raggiungere risultati concreti”E poi ha detto di aver chiesto che questo ...

Evasione fiscale - da lotta a false compensazioni attesi 1-2 miliardi. Si studia piattaforma per l’incrocio dei dati di Inps - Inail e Entrate : Il governo punta a recuperare dal contrasto alle false compensazioni tra crediti e debiti su fisco e previdenza una cifra compresa tra uno e due miliardi di euro. Una cifra ben più bassa, dunque, rispetto ai 5-7 miliardi sperati dal leader M5s Luigi Di Maio. E’ emerso da una riunione che si è tenuta lunedì mattina alla Ragioneria dello Stato, alla quale hanno partecipato anche i vertici dell’Inps. Fonti vicine al dossier hanno riferito che non è ...

Lotteria degli scontrini per contrasto evasione fiscale - potrebbe partire nel 2020 : Nel 2020 potrebbe finalmente partire in Italia la cosiddetta Lotteria degli scontrini che, per il Governo giallorosso a trazione PD-M5S, rappresenta una delle misure di contrasto all'evasione fiscale attraverso l'attivazione di un conflitto di interessi tra chi compra e chi vende. Il consumatore, infatti, acquisendo lo scontrino di pagamento avrà la possibilità di partecipare all'estrazione di ricchi premi. Lotteria degli scontrini ed altre ...

Visita fiscale Inps : lavoratore assente per figlio in ospedale multato : Visita fiscale Inps: lavoratore assente per figlio in ospedale multato Per ciò che concerne la Visita fiscale Inps molti lavoratori hanno sempre dei dubbi e delle perplessità in merito all’assenza giustificata durante le visite del controllo fiscale, e quindi durante le fasce di reperibilità. Qualora l’assenza non venisse giustificata, infatti, si andrebbe incontro a sanzioni importanti, mentre se l’assenza risulta giustificata (e può ...

Matteo Renzi bolla la manovra del Conte bis : 'Per il cuneo fiscale proposti spiccioli' : Matteo Renzi ha scritto una lettera al Corriere della Sera, criticando fortemente il Def, presentato dal Presidente Conte e dal ministro Gualtieri. Ci vuole più coraggio per la riduzione del cuneo fiscale e la detassazione del lavoro, ha detto l'ex sindaco di Firenze. Al contrario, nella proposta di Gualtieri, ci sarebbero solo 2,5 miliardi di euro. Cioè: “solo spiccioli”. Renzi scrive che l'abbassamento delle tasse e, di conseguenza, del costo ...

Evasione fiscale - scoperta una frode da 5 mln di euro : Operazione contro l'Evasione fiscale della Guardia di finanza di Napoli. Sette persone sono finite agli arresti domiciliari.

Conte replica a Renzi sul cuneo fiscale : «Pochi 20-30 euro? Rispetto per chi lavora» : Il presidente del Consiglio ha partecipato ai festeggiamenti per il Santo patrono d’Italia, in occasione del 4 ottobre: «Realizzare Paese più giusto con meno tasse per gli onesti». E sui migranti: «Velocizzare i rimpatri è una grande svolta»

Cuneo fiscale - Conte replica a Renzi : “Non abbiamo bisogno di fenomeni. Pannicello caldo? Serve rispetto per i lavoratori” : “Tutti devono partecipare con massima impegno e determinazione all’azione del governo. Non abbiamo bisogno di fenomeni. Poi se uno vuole andare in tv vada pure, ma si sieda al tavolo. Quando ci si siede vale la forza delle argomentazioni”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha replicato a distanza alle dichiarazioni di Matteo Renzi sul Cuneo fiscale. L’ex segretario Pd infatti, in una lettera inviata al Corriere della ...

Assolombarda - Bonomi a Conte : “Stupiteci - l’Italia è ferma. Per il cuneo fiscale servono 14 miliardi - non 2” : “Chiediamo una legge di bilancio che renda evidente che la lezione è stata compresa. Non rispondeteci con un un elenco di 27 o 39 proposte diverse. Non parlateci di nuovo umanesimo e di nuovo rinascimento. L’appello che rivolgiamo a Conte è uno solo: questa volta, stupiteci! l’Italia è ferma. Ci dica 3 cose essenziali che il suo governo intende fare per rilanciarla”. Carlo Bonomi, alla sua terza assemblea a capo di Assolombarda, ...