ATP Shanghai | nei quarti Berrettini-Thiem | oggi in tv su Sky

LIVE Berrettini-Thiem - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano a caccia della semifinale e del sogno ATP Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca del match di Fabio Fognini – La cronaca del match di Matteo Berrettini La cronaca del match di Roger Federer – Il riepilogo degli ottavi di finale Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale del Masters 1000 di Shanghai tra Matteo Berrettini e l’austriaco Dominic Thiem! Il 23enne romano tenta di coronare una stagione ...

ATP Shanghai – Eliminato Novak Djokovic! Tsitsipas trionfa in rimonta e vola in semifinale : Novak Djokovic sconfitto ai quarti di finale di Shanghai: Stefanos Tsitsipas strappa un importante successo sul numero 1 al mondo Dopo 2 ore e 4 minuti di gioco Novak Djokovic alza bandiera bianca. Il tennista serbo, numero 1 al mondo, è stato sconfitto a sorpresa da Stefanos Tsitsipas. Nonostante il primo set perso 6-3, il tennista greco, attuale numero 7 al mondo, è rimasto in partita riuscendo a completare una clamorosa rimonta nei due ...

ATP Shanghai – Fognini ko ai quarti di finale : decisivo il tie-break del secondo set contro Medvedev : Fabio Fognini sconfitto ai quarti di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista azzurro sconfitto in due set da Daniil Medvedev Disco rosso per Fabio Fognini ai quarti di finale dell’ATP di Shanghai. Il tennista azzurro, numero 12 del ranking mondiale maschile, nonché decima testa di serie del torneo asiatico, è stato sconfitto in 1 ora e 28 minuti dal russo Daniil Medvedev. Il russo, numero 4 al mondo, si è imposto con il punteggio di 6-3 / ...

LIVE Fognini-Medvedev - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 0-1 - il ligure sogna la semifinale - con vista sulle ATP Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio e dritto per il russo. 15-0 Ace di Medvedev. 1-1 Ace di Fognini che chiude il suo primo game al servizio. 40-15 Altro errore per il russo. 30-0 Medvedev sbaglia di rovescio. 15-0 Ottima prima di servizio per Fognini. 0-1 Medvedev tiene il primo turno al servizio a zero. 40-0 Finisce fuori anche l’accelerazione di dritto del ligure. 30-0 Ottima prima di Medvedev. 15-0 In ...

ATP Shanghai – Zverev schianta Rublev e accede quarti - il tedesco lascia solo le briciole al russo : Il tennista tedesco accede in scioltezza ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai, stendendo Rublev con il risultato di 6-0, 7-6 Alexander Zverev è l’ultimo tennista ad accedere ai quarti di finale del “Rolex Shanghai Masters“, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. Il tedesco schianta in due set il russo ...

ATP Shanghai – Uragano Thiem su Basilashvili - l’austriaco sfiderà Berrettini nei quarti di finale : Il tennista austriaco si qualifica per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai, dove affronterà Matteo Berrettini Tutto semplice per Dominic Thiem, che accede in scioltezza ai quarti di finale del “Rolex Shanghai Masters“, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. L’austriaco lascia solo le briciole a ...

ATP Shanghai – Tutto semplice per Roger Federer - lo svizzero asfalta senza problemi Goffin e vola ai quarti : King Roger supera in due semplici set il proprio avversario belga, staccando così il pass per i quarti del Masters 1000 di Shanghai Roger Federer avanza senza problema ai quarti di finale del “Rolex Shanghai Masters“, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. Lo svizzero non dà scampo a David Goffin, superandolo senza ...

DIRETTA ATP Shanghai 2019/ Federer Goffin - 5-5 - streaming : Tsitsipas ai quarti : DIRETTA Atp SHANGHAI 2019 Federer Goffin streaming video e tv: Fabio Fognini e Matteo Berrettini volano ai quarti e continuano a sperare nelle Atp Finals.