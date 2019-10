Xbox Game Pass per PC | The Outer Worlds | Stellaris e molti altri giochi in arrivo questo

Sony ha cambiato lo slogan di PS Now uguale a quello di Xbox Game Pass : Nella politica di rinnovamento di PlayStation Now, oltre all'introduzione di alcuni giochi di peso come GTA 5 e God of War, rientrava anche il nuovo slogan pubblicitario."Scopri il tuo prossimo gioco preferito", questo era lo slogan di PS Now fino a poco tempo fa, Ma c'era un problema, perché lo slogan pubblicitario era praticamente identico a quello di Xbox Game Pass ("Discovery your next favorite Game").L'errore appare evidente e, ora, Sony ha ...

Untitled Goose Game potrebbe arrivare anche su PS4 - Xbox One e dispositivi mobile : Se nell'ultima settimana avete dato uno sguardo ai giochi più venduti su Nintendo Switch, potreste aver notato che Untitled Goose Game ha spopolato, arrivando in cima alla classifica. Dopo aver raggiunto il primo posto negli Stati Uniti, in Australia e nel Regno Unito, sembra che Untitled Goose Game non abbia ancora finito di conquistare il mondo dei giochi, e a quanto pare ci sono piani per portare il titolo su altre piattaforme.Lo studio di ...

I test pubblici di Project xCloud stanno per iniziare e su Google Play Store spunta l'app Xbox Game Streaming : Lo scorso 25 settembre si è svolto l'Inside Xbox e, in quell'occasione, Microsoft affermò che per questo mese era previsto l'inizio dei test pubblici per Project xCloud.Ebbene, forse ci siamo, perché su Google Play Store è spuntata l'app Xbox Game Streaming (Preview) per Android.l'applicazione permette la trasmissione di giochi su dispositivi mobile Android dal cloud di Microsoft Azure (Project xCloud) e da Xbox One (Xbox Console ...

PlayStation Now usa ora lo stesso slogan pubblicitario di Xbox Game Pass : Ieri vi abbiamo riportato tutte le novità di PlayStation Now, che sta finalmente abbassando il suo prezzo per tutti gli abbonamenti disponibili e introducendo diversi titoli di successo per un tempo limitato, come GTA V e God of War.Questo si unisce a una grande spinta promozionale, che è il motivo per cui potreste vedere vari annunci su PS Now su Internet.In modo piuttosto singolare, i primi annunci che Sony ha iniziato a pubblicare su Internet ...

Dishonored 2 e Fallout : New Vegas tra i giochi in arrivo su Xbox Game Pass questo mese : Microsoft ha annunciato il primo "round" di titoli in arrivo su Xbox Game Pass a ottobre.Sono stati annunciati in tutto sei titoli in arrivo sul servizio questo mese.Tutto inizierà domani, 3 ottobre, con l'arrivo di Dishonored 2, la settimana seguente, l'11 ottobre, verranno aggiunti al servizio Yooka Laylee e World War Z.Leggi altro...

Genesis Noir e The Red String Club sono alcune delle perle indie in arrivo su Game Pass grazie a ID@Xbox : ID@Xbox Game Pass è uno show in cui il team ID@Xbox di Microsoft rivela alcuni dei prossimi giochi più piccoli in arrivo sul servizio in abbonamento. Il team ha ospitato un nuovo episodio in cui ha discusso di molti titoli interessanti che si uniranno a Xbox Game Pass nelle prossime settimane. Molti di questi sono giochi che sono già disponibili su Xbox One e altri si uniranno al servizio al lancio. L'utente Twitter Klobrille è riuscito a ...

Annunciati i Games With Gold di ottobre 2019 : ecco i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360 : Finalmente ci siamo, i Games With Gold di ottobre 2019 non hanno più segreti. Dopo che Sony ha alzato il sipario sulla sua prossima Instant Game Collection nel corso della singolare cornice dell'ultimo State of Play, ora il colosso di Redmond risponde con la sua selezione di giochi per Xbox One e Xbox 360, che possono essere messi in download gratuito da tutti gli abbonati al servizio Xbox LIVE Gold. Si tratta, come da tradizione, di quattro ...

ID@Xbox Game Pass : in programma per oggi un nuovo appuntamento dedicato ai giochi indie in arrivo nei prossimi mesi : L'ID@Xbox Game Pass dell'autunno 2019 è questione di poche ore. oggi, giovedì 26 settembre alle 18 italiane, andrà in onda la nuova trasmissione di Microsoft sul canale YouTube di Xbox, che svelerà alcuni fantastici giochi indie in arrivo su Xbox Game Pass nei prossimi mesi.Potete dunque aspettarvi annunci e Gameplay per giochi di publisher come Devolver Digital, Team 17, Daedalic Entertainment e altri ancora. Non mancheranno interviste con ...

Il nuovo episodio di Inside Xbox andrà in onda a mezzanotte con tantissime novità su Project xCloud - Xbox Game Pass e X019 : Per non lasciare troppo spazio allo State of Play di Sony, anche Microsoft ha in programma per oggi una presentazione dal vivo.Oggi, infatti, andrà in onda un nuovo episodio di Inside Xbox. La compagnia lo ha annunciato a sorpresa poco tempo fa, delineando alcuni degli argomenti di cui si discuterà. Innanzitutto, si parlerà di Project xCloud, il servizio streaming di Microsoft.Ci sarà spazio anche per Xbox Game Pass, anche se questo è ormai ...

Project xCloud - Xbox Game Pass e molto altro nel prossimo Inside Xbox : Microsoft ha confermato che un nuovo Inside Xbox arriverà il 24 settembre e ha rivelato i primi dettagli sulla prima trasmissione post-Gamescom.L'evento presenterà "enormi aggiornamenti" su Project xCloud, molto vicino al suo debutto nell'anteprima pubblica di ottobre, e altre notizie sull'X019 di novembre e sui prossimi titoli in arrivo su Xbox Game Pass, in particolare quelli per PC.Per quanto riguarda xCloud, otterremo più "dettagli" e forse ...

Xbox a Milan Games Week 2019 : Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno Xbox conferma la sua presenza alla Milan Games Week 2019, l’evento italiano più atteso dagli appassionati dei videogiochi, che si terrà a Rho Fiera Milano dal 27 al 29 settembre. A pochi giorni dall’evento, Microsoft svela la lineup imperdibile di titoli che saranno giocabili presso lo stand, situato all’interno del Padiglione 12 della fiera: oltre a Gears 5, l’acclamato ultimo episodio ...

Jump Force - Bloodstained : Ritual Of The Night e molto altro in arrivo su Xbox Game Pass : Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass (popolare servizio in abbonamentoche consente l'accesso ad un vasto catalogo di giochi, in continua espansione). Di seguito vi riportiamo la scaletta completa."I più famosi eroi dei manga vengono gettati su un nuovo campo di battaglia: il nostro mondo. Unita per combattere la più pericolosa delle minacce, la Jump Force reggerà le sorti dell'intera umanità. Crea il tuo avatar e ...

Gears 5 ha dato una forte spinta alla diffusione di Xbox Game Pass : Gears 5 è disponibile solo da qualche tempo e sembra proprio che la sua uscita abbia fatto molto bene alle vendite di Xbox Games Pass, servizio in abbonamento di Microsoft che consente di avere accesso ad una vasta libreria di titoli.La notizia arriva dal famoso analista Daniel Ahmad (Niko Partners) che tramite un post su Twitter ha annunciato che l'uscita della nuova esclusiva Microsoft si è rivelata un colpaccio, e che ha contribuito ad ...