Pd | Pesaro laboratorio dem-M5S | Ricci ‘Zingaretti ha apprezzato’ Adnkronos

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Roma, 10 ott. () – “Ho informato il segretario Zingaretti e anche Dario Franceschini. Mi sembrava giusto farlo. E da parte loro ho avuto un apprezzamento perché è evidente che laboratori di questo tipo possono aiutare la costruzione nel Paese di una compagine che veda Pd e M5S dalla stessa parte”. Il ‘’ in questione è il comune didove il sindaco Matteoha assegnato una delega, quella dell’università, alla capogruppo M5S, Francesca Frenquellucci, sua sfidante alle ultime comunali. Sindaco, come nasce questa apertura ai 5 Stelle? E’ la prima volta che succede in un’amministrazione comunale…”Sì, è il primo caso in Italia ed è un’apertura frutto del clima politico nuovo che si è creato con il governo nazionale e anche della volontà di far diventareunpolitico e ...

