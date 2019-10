Nokia 8 2 sarà un vero camera-phone | con ottime specifiche e prezzo contenuto

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Nuovi interessanti rumor danno il8.2 come probabile per fine anno assieme al5.2, conottimo. L'articolo8.2un, conproviene da TuttoAndroid.

AppleNews_it : RT @pcexpander: Secondo questo brevetto, PSVR 2 non sarà solo per la VR (confusi?)#pcexpander #cybernews #android #samsung #lg #nokia #huaw… - shatarup_ : RT @pcexpander: Secondo questo brevetto, PSVR 2 non sarà solo per la VR (confusi?)#pcexpander #cybernews #android #samsung #lg #nokia #huaw… - pcexpander : Secondo questo brevetto, PSVR 2 non sarà solo per la VR (confusi?)#pcexpander #cybernews #android #samsung #lg… -