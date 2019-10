CorSport | Inter e Napoli inseguono la Juventus ma sono ai due opposti

CorSport : Winterling l’uomo che ha rifiutato il Liverpool per far crescere il Bologna : Il Corriere dello Sport scrive oggi di Christoph Winterling il direttore marketing e commerciale del Bologna. Fin qui niente di eccezionale, se non fosse che Winterling per accettare i rossoblù ha rifiutato il Liverpool dove avrebbe potuto gestire un budget di 200 milioni di euro. Winterling avrebbe preferito il Bologna ai campioni d’Europa convinto che “con il passare del tempo anche questa società possa avere un futuro di ...

CorSport : Conte sulle orme di Mou. Nove anni fa Barcellona-Inter e la finale di Champions : Tra le partite di Champions delle italiane, la più affascinante è Barcellona-Inter, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Se non altro perché si porta dietro uno straordinario carico di trofei: 8 in tutto restando fermi alla sola Champions. Dall’ultimo storico Barcellona-Inter sono passati Nove anni. All’epoca alla guida dell’Inter c’era Mourinho che, dopo il 3-1 dell’andata a San Siro, perse a ...

CorSport : il ricorso della Juve serve a mettere pressione all’Inter juventinizzata : Non è un caso che il ricorso della Juve al Collegio di garanzia dello Sport arrivi proprio mentre fervono i preparativi per la partita contro l’Inter a San Siro, scrive Roberto Perrone sul Corriere dello Sport. Una vicenda che si trascina dal 2010, quando Andrea Agnelli ha preso possesso del club. Addirittura la prima causa fu presentata il 10 maggio, nove giorni prima che il giovane Agnelli diventasse presidente. Il ricorso va letto su due ...

CorSport : Milan-Inter - 70mila spettatori e tanti vip : Saranno 70mila gli spettatori presenti a San Siro stasera, per il derby della Madonnina tra Milan e Inter. 2.500 posti nel terzo anello non sono stati messi in vendita per le vibrazioni. A pesare sul “quasi” tutto esaurito anche la concorrenza della fashion week e del concerto di Jovanotti a Linate, scrive il Corriere dello Sport. I settori riservati agli interisti sono tutti esauriti. E in tribuna ci saranno molti vip. Da Stoichkov ...

CorSport : la provocazione di Sala a Inter e Milan : “Vi vendo San Siro a 70 milioni” : Nella questione stadio Milanese Interviene il sindaco Sala prendendo tutti in contropiede. Il Corriere dello Sport racconta che ieri il sindaco di Milano ha dichiarato: “A questo punto ci sono due ipotesi sul tavolo: uno stadio nuovo a San Siro o uno stadio a Sesto San Giovanni. Io ne aggiungerei una terza: noi siamo disponibili a cedere San Siro qualora si volesse considerare anche l’ipotesi San Siro”. Tutto nasce dalla ...

CorSport : Inter - Juve e Napoli - tutte in campo oggi. Alle 23 sapremo se sarà un campionato diverso : Una giornata importante la terza di campionato. Soprattutto quando, di sabato, giocano tutte e tre le favorite allo scudetto, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Alle 15 la Juve, Alle 18 il Napoli, Alle 20.45 l’Inter. “Stasera, intorno Alle undici, sapremo qualcosa di più del nostro futuro di appassionati di calcio”. I bianconeri sono impegnati contro la Fiorentina che sicuramente è meno squadra della Juve. Il ...

CorSport : Inter - boom di abbonamenti per la Champions. Vendute 30mila tessere : Un vero e proprio boom di abbonamenti per la nuova Inter di Zhang, Marotta e Conte. Dopo i 40.000 abbonamenti venduti per il campionato, scrive il Corriere dello Sport, i tifosi ne hanno acquistati altri 30mila per la Champions League, nonostante la vendita sia iniziata da pochissimo. Con i suoi investimenti e i risultati ottenuti l’anno scorso, la famiglia Zhang è riuscita a riportare il grande pubblico a San Siro. All’esordio di ...

CorSport : Icardi vuole ricattare l’Inter - ma la società ha i video di tutti gli allenamenti : Icardi fa causa all’Inter, scrive il Corriere dello Sport, ma questo oramai già si sapeva, quello che resta oscuro è il perché di questa mossa dell’attaccante argentino che il quotidiano sportivo motiva con un gioco di scacchi. Il pensiero che Mauro potesse fare causa alla società nerazzurra era nell’aria, ma tutto a bocce ferme e mercato chiuso, il fatto che invece si sia mosso a due giorni dalla chiusura del mercato, lascia ...

CorSport : L’Inter tenta Icardi : prestito (all’estero) - preceduto dal rinnovo : Sul Corriere dello Sport una possibile svolta nel caso Icardi. L’Inter avrebbe convinto l’argentino ad accettare un anno di prestito, solo per un club straniero. Prima, però, il club gli rinnoverebbe il contratto, che al momento scade nel 2021. Le possibili destinazioni dell’attaccante potrebbero essere il Paris Saint Germain, il Monaco e una new entry: l’Atletico Madrid. I Colchoneros inseguono con insistenza un attaccante, hanno nel mirino ...

CorSport : L’Inter continua a dire no a Icardi. Se la Juve lo vuole ora o mai più : Mauro Icardi non sarà tra i convocati contro il Lecce, scrive il Corriere dello Sport. E la cosa non sembra preoccupare l’attaccante argentino. Anzi, il suo entourage fa sapere che si aspetta l’esclusione anche contro il Cagliari. Icardi vuole rimanere a Milano, non si sa se spera di essere riabilitato, sicuramente, però, l’Inter ribadisce che non ce ne sono i margini. “Il muro resta alto e solido”. Se ...

CorSport : Se Icardi restasse all’Inter si rischierebbe la risoluzione contrattuale : Continua ad oltranza l’incertezza sul futuro di Mauro Icardi. Mentre il Napoli non fa mistero di essere in attesa di una risposta dal campione argentino, lui resta in silenzio e sembra attendere. Non si sa se la sua attesa sia per la Juve o solo per restare all’Inter. Fatto sta, come scrive il Corriere dello Sport, che Mauro è ai margini del progetto nerazzurro. Anche ieri si è allenato in disparte e appare quasi certo che non sarà ...

CorSport : L’Inter accetta l’offerta di 65 per Icardi - ma Mauro continua a dire no al Napoli : L’Inter ha detto sì. Il Napoli ha offerto 65 milioni per Icardi e il club nerazzurro ha accettato. Fosse solo per le due società, l’affare sarebbe già concluso e l’argentino potrebbe indossare la maglia azzurra, scrive il Corriere dello Sport. Neppure sull’ingaggio ci sarebbero problemi. De Laurentiis sarebbe disposto ad accontentare Icardi con un’offerta “ottima e abbondante”. Ma a dover dare l’ultima parola c’è proprio lui: ...

CorSport : La Lazio preme su Llorente ma Inter e Napoli hanno più carte da giocare : Su Llorente al momento è in vantaggio la Lazio, scrive il CorSport. Nel senso che i contatti tra il club biancoceleste e l’entourage del calciatore sono ormai frequenti. Llorente è svincolato ma ha un costo proibitivo. A 34 anni compiuti chiede un triennale. Al Tottenham guadagnava 4 milioni netti: se intende tornare a giocare in Italia deve abbassare le sue pretese. La Lazio può offrire un biennale da 2-2,5 a stagione, non di più. Il fratello ...