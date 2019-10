Concorso Straordinario Secondaria | come verrà attivato | prove e programmi

Concorso Straordinario docenti : non vale servizio nella paritaria e nell'anno in corso : Ieri, 8 ottobre 2019, è stato trasmesso ai vertici degli Uffici legislativi il testo inerente il decreto scuola per il passaggio al Consiglio dei Ministri. I posti che saranno banditi nel Concorso straordinario in questione sono 24mila, i quali saranno suddivisi tra le cattedre di sostegno e quelle su posto comune. La procedura sarà avviata per le classi di Concorso, per le tipologie di posti e in quelle regioni dove si prevede che ci saranno ...

È stato trovato l’accordo per un Concorso Straordinario che dovrebbe regolarizzare circa 24.000 insegnanti precari : Il ministero dell’Istruzione e i sindacati hanno trovato un accordo per un concorso straordinario che dovrebbe portare alla regolarizzazione di circa 24.000 insegnanti precari delle scuole medie. Si tratta di insegnanti con già almeno tre anni di esperienza di insegnamento

Concorso Straordinario secondaria : aggiunta preselettiva ed esame finale anno di prova : Tante le novità emerse dall’incontro con i sindacati e il Ministro Fioramonti del 25 Settembre in merito al Concorso straordinario secondaria I e II grado: prova preselettiva computer – based e prova finale da sostenere al termine dell’anno di prova. il provvedimento potrebbe essere presentato già al prossimo Consiglio dei Ministri per essere poi pubblicato in Gazzetta entro fine 2019, parimenti al bando di Concorso ordinario ...

Concorso Straordinario e PAS scuola : 55mila posti - quando esce il bando? : Concorso straordinario e PAS scuola: 55mila posti, quando esce il bando? Emergono importanti novità a proposito di Pas (Percorsi abilitanti speciali) e prossimi concorsi per docenti dagli ultimi interventi del neoministro dell’istruzione Fioramonti. Le ultime parole di Fioramonti Durante una recente puntata della trasmissione Porta a Porta, il titolare del Miur Fioramonti ha parlato dei Pas e del prossimo Concorso straordinario per le ...

Pas e Concorso Straordinario - incontro Fioramonti-sindacati : cosa è emerso : Il 17 Settembre, pochi giorni dopo l’inizio dell’anno scolastico nelle Regioni italiane, il Miur ha convocato le organizzazioni sindacali per un primo incontro con il neo Ministro Fioramonti, al fine di definire le procedure dei Pas e Concorso Straordinario. La discussione si è concentrata su: avvio dell’anno scolastico; misure di contrasto al precariato. Vediamo assieme ciò che è emerso dall’incontro. cosa contiene il ...

Salvaprecari - il 17 settembre incontro Miur-sindacati per Pas e Concorso straordinario : Un comunicato stampa della FLC CGIL rende noto che il Miur ha convocato i principali sindacati del comparto scuola per discutere delle procedure di avvio dell’anno scolastico e per riprendere il cammino del decreto Salvaprecari. L’incontro, a quanto pare, è stato fermamente voluto dal neo ministro Lorenzo Fioramonti, in vista delle palesi criticità più volte annunciate dalle stesse sigle sindacali circa la carenza abnorme di personale scolastico ...

