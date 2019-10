Ciclismo | Gran Piemonte 2019 | primo e secondo posto per la Ineos Bernal e Sosa dominano

Ciclismo – Oggi il GranPiemonte : percorso - altimetria e favoriti della 103ª edizione : Tutto pronto per il GranPiemonte: favoriti, percorso ed altimetria dell’edizione 2019 da Agliè al Santuario di Oropa Il Trittico d’Autunno è iniziato: i ciclisti di tutto il mondo stanno regalando spettacolo per le strade italiane in attesa del grande appuntamento finale, in programma sabato, Il Lombardia. Dopo la 100ª edizione della Milano-Torino, vinta ieri da Woods, Oggi è il turno del GranPiemonte. I ciclisti dovranno ...

Ciclismo – Al via il 9 ottobre il Trittico d’Autunno : la stagione europea si chiude in grande con tre gare emozionanti in Italia : La Milano-Torino dà il via al Trittico d’Autunno: la stagione europea si chiude con tre importanti appuntamenti Italiani Annunciato oggi l’elenco degli iscritti alle corse del Trittico d’Autunno di questa settimana, la Milano-Torino NamedSport del 9 ottobre, il GranPiemonte NamedSport del 10 e ll Lombardia NamedSport del 12, gare che chiudono la stagione europea del grande Ciclismo targato RCS Sport / La Gazzetta dello ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini si prepara a tre grandi classiche italiane : svelate le formazioni ufficiali : Tre Valli Varesine, Milano-Torino e Gran Piemonte. Tre grandi classiche italiane chiudono il calendario italiano del team che correrà ancora anche in Cina al Taihu Lake e in Giappone alla Japan Cup Appena concluso il week-end Emiliano, gli #OrangeBlue si apprestano ad affrontare tre importanti classiche italiane tra Lombardia e Piemonte. Martedì 8 ottobre appuntamento con la Tre Valli Varesine, mercoledì 9 sarà tempo per la centesima ...

Ciclismo - Milano-Torino e Gran Piemonte in tv su Rai Sport il 9 e 10 ottobre : È folto il programma delle gare di Ciclismo nel mese di ottobre. Dopo esserci lasciati alle spalle i Campionati Mondiali nello Yorkshire, si disputeranno alcune corse in Italia. In attesa della Grande conclusione con Il Giro di Lombardia, assisteremo a Milano-Torino e Gran Piemonte. Due appuntamenti da non lasciarsi sfuggire assolutamente, dove vedremo in gara molti corridori di livello, tra cui il vincitore dell’ultimo Tour de France, il ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : le pagelle. Pedersen centra una vittoria incredibile - Trentin non riesce a finalizzare il grande lavoro dell’Italia : Il danese Mads Pedersen ha conquistato il titolo ai Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna), battendo sul traguardo di Harrogate l’azzurro Matteo Trentin e lo svizzero Stefan Küng. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della prova in linea Elite maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo. Mads Pedersen 10: una vittoria incredibile, un trionfo storico, visto che è il primo titolo di sempre per la ...

Campionati del mondo di Ciclismo : vince Pedersen - grande amarezza per Trentin : Ai Campionati del mondo su strada di ciclismo che si sono tenuti in Inghilterra, nella categoria dei professionisti, vince il danese Pedersen, scappato in fuga con i due italiani Moscon e Trentin. La gara è stata comandata fin dall'inizio del circuito dal quintetto che si è spontaneamente formato. Oltre al vincitore e agli italiani, ne facevano parte anche il favorito Van Der Poel e lo svizzero Kung. Van der Poel in crisi di fame, Trentin ci ...

Ciclismo - Mondiali 2019 Matteo Trentin : “E’ stata una corsa durissima - onore a Pedersen che ha fatto una grande volata” : Matteo Trentin ha colto un importante argento ai Mondiali di Ciclismo 2019. La sua condotto è stata splendida per tutta la corsa e nella volata finale non ha avuto gambe sufficienti per mettere in piedi lo sprint vincente. Subito dopo aver terminato le sue fatica, ai microfoni della Rai Sport ha descritto così la prova e quella che è il suo stato d’animo in questo momento. “E’ una medaglia sicuramente agrodolce. Sin ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : la grande sfida Alaphilippe-Van der Poel. Ma occhio a Sagan e alla corazzata belga : Ci siamo, finalmente è giunto il momento della corsa più attesa dell’anno: i Campionati Mondiali di Ciclismo su strada 2019 categoria uomini elite. Il circuito dello Yorkshire, come abbiamo visto in questi giorni, ricorda un po’ il percorso di alcune classiche come l’Amstel Gold Race o la Freccia del Brabante. Proprio per questo la sfida più attesa è quella tra il neerlandese Mathieu Van der Poel, già iridato, quest’anno, ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Michael Matthews - la grande chance. L’australiano non teme la durezza del tracciato e punta allo sprint : Secondo a Richmond 2015, quarto a Doha 2016 e terzo a Bergen 2017. Michael Matthews è già salito due volte sul podio di un Campionato del Mondo negli ultimi quattro anni, ed è pronto per il definitivo salto di qualità per Yorkshire 2019. Mancano davvero poche ore alla prova in linea degli uomini Élite che andrà in scena domenica 29 settembre, e dove il capitano dell’Australia figura come uno dei più grandi favoriti, dato il percorso ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : gran cuore e qualche errore per la Nazionale juniores. Arriva uno splendido podio con Martinelli : Fare di più sarebbe stato davvero difficile con un avversario del calibro di Quinn Simmons. Il fenomeno statunitense oggi è apparso davvero ingiocabile: ha messo a tirare la propria Nazionale sin dall’inizio di questa prova e ha dominato in lungo e in largo, Arrivando in solitaria sul traguardo di Harrogate. La Nazionale italiana però ha qualcosa da recriminare: gli azzurrini potevano giocarsela meglio, da capire se poi sarebbe potuto ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : la mina vagante Diego Ulissi. Il toscano è in gran forma - asso nella manica per Cassani : Matteo Trentin il capitano, Sonny Colbrelli il vice. Davide Cassani ha già in testa i ruoli per la sua Nazionale che domenica affronterà la prova in linea del Mondiale di Ciclismo 2019 nello Yorkshire. Due uomini veloci, pronti a sfruttare un gruppetto favorevole per dar tutto in una possibile volata, con l’ex campione d’Europa che può mettere in strada una condizione che sembra eccellente. A disposizione però ci sono anche diversi ...

Ciclismo - Edoardo Affini Mondiali 2019 : “Valuteremo con i tecnici la mia prova - rimane una grande dose di esperienza per il futuro” : Edoardo Affini ha fatto il suo esordio in una cronometro ai Mondiali di Ciclismo tra i professionisti chiudendo in 16esima posizione con un ritardo di 3’38” sul vincitore Rohan Dennis. La prova dell’azzurro è da considerarsi tutto sommato buona, anche se forse la Top10 era alla potata. Lo sa bene il 23enne passista azzurro che per subito dopo l’arrivo, interpellato dall’inviato di Rai Sport, non ha usato mezzi ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2019 in DIRETTA : cronometro Under23 - Ian Garrison primo momentaneo al traguardo - ma Bjerg fa un grandissimo tempo all’intermedio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21 Van Moer rischia di cadere in curva, intanto. Il belga sta andando molto forte. 13.19 Arriva Dan Hoole con un tempo non entusiasmante al traguardo, perde 1’19” da Garrison. 13.16 Van Moer, McNulty e, ovviamente, Bjerg sono gli unici che possono impensierire Garrison. 13.14 Knotten calato moltissimo nel secondo tratto, arriva al traguardo a 1’38” da Garrison. Ha la ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i grandi assenti dell’Italia. Vincenzo Nibali e Fabio Aru non ci saranno : appuntamento a Olimpiadi e Mondiali 2020 : L’Italia si appresta a disputare i Mondiali 2019 di Ciclismo, la Nazionale maschile scenderà in strada domenica 29 settembre quando andrà in scena la prova in linea elite nello Yorkshire. Il circuito è particolarmente mosso e il lungo chilometraggio potrebbe rendere la corsa molto impegnativa e ricca di sorprese, il CT Davide Cassani punterà soprattutto su Matteo Trentin che potrebbe avere nelle gambe il colpo per stupire tutti ma nella ...