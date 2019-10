Barbara Chiappini a Blogo | Sono pronta a tornare in tv | ma che fatica No a

Fonte : blogo

(Di giovedì 10 ottobre 2019) "Alcuni anni fa ho scelto consapevolmente di allontanarmi dalla tv, desideravo calarmi nel mio ruolo di mamma fino a fondo. Ho deciso di staccare la spina e di dedicarmi ai miei bambini. Ora vivo in campagna, lontano dalla città, con la mia famiglia, i miei due figli e i nostri animali. In questi annistata tante volte ospite did'Urso, raccontando il mio privato. Poi ho continuato a presentare serate, premi e convention. Ma adesso che Sveva ha 5 anni - ha iniziato le scuole elementari - e Folco 4, ho pensato di riprendere in mano la mia carriera".annuncia così ala sua intenzione diin televisione, dopo un progressivo e quasi integrale allontanamento. La conduttrice, ospitata ieri da Eleonora Daniele a Storie italiane su Rai1, intanto sta potenziando la sua immagine social e si è lanciata in una inedita avventura radiofonica:Ho iniziato ...

