Auto e scooter | arriva il bonus rottamazione non per tutti  Sgravi su decoder e casa

Rottamazioni : 1.500 euro per Auto e 500 per scooter. Ma i fondi non basteranno per tutti : Tra gli interventi sul tavolo del governo Conte c’è la stabilizzazione delle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia. Per le madri il congedo di maternità si allungherebbe oltre i cinque mesi

Rottamazioni : 1.500 euro per Auto e 500 per scooter. Ma i fondi basteranno per tutti : Tra gli interventi sul tavolo del governo Conte c’è la stabilizzazione delle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia. Per le madri il congedo di maternità si allungherebbe oltre i cinque mesi

Con lo scooter sull’Autobus - autista dell’Amat sospeso : accade a Palermo : Sarà sospeso l’autista della società municipalizzata Amat di Palermo che ha caricato uno scooter sull’autobus dove prestava servizio. Si è fermato in pieno centro a bordo dell’autobus Amat che guida, si è guardato attorno e come se niente fosse, ha caricati sul mezzo il suo scooter. Così, come se niente fosse, come se fosse la cosa più normale del mondo. Incredibile, ma vero. L’episodio, che ha davvero dell’inverosimile, è accaduto ...

Palermo : scooter su Autobus linea - la foto diventa virale - Amat annuncia 'pugno duro' : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - Uno scooter a bordo di un autobus di linea fuori servizio. Una foto, pubblicata dal sito Mobilita Palermo, che diventa virale e fa il giro del web. Lo scooter è stato caricato in piazza Indipendenza e poi trasportato fino alla rimessa del bus in via Roccazzo. Con il me

Palermo : scooter su Autobus linea - la foto diventa virale - Amat annuncia ‘pugno duro’ : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – Uno scooter a bordo di un autobus di linea fuori servizio. Una foto, pubblicata dal sito Mobilita Palermo, che diventa virale e fa il giro del web. Lo scooter è stato caricato in piazza Indipendenza e poi trasportato fino alla rimessa del bus in via Roccazzo. Con il mezzo ‘fuori servizio’, come si legge sulla segnaletica illuminata. E’ accaduto ieri sera poco prima delle 21. ...

In scooter col fratello - centrati da un'Auto sulla consolare : Aurora è morta - aveva 14 anni : Una Peugeot 206 avrebbe tagliato la strada allo scooter nel tentativo di effettuare un'inversione di marcia. Un'ambulanza...

Incidente Messina - scontro tra Auto e scooter : Aurora muore a 14 anni mentre va a una festa : Avrebbe compiuto 15 anni tra qualche settimana, ma la vita di Aurora De Domenico è stata improvvisamente spezzata dall'ennesimo Incidente stradale che si verifica in Sicilia. La ragazza è morta nella serata di ieri, venerdì 23 agosto, a Messina dopo lo scontro tra un'auto e lo scooter sul quale viaggiava, guidato dal fratello, per cause che sono ancora in via di accertamento. Poco dopo le 20, una Peugeot 206, ha impattato frontalmente in via ...

Fugge in scooter ad alt Carabinieri ma va a sbattere contro Auto della Polizia : Poco dopo aver rubato uno scooter 125 un 52 enne romano (con precedenti penali) si è visto alzare davanti, in via Pietro Bembo, a Primavalle, la paletta dei Carabinieri impegnati in un posto di controllo. Ma, invece di fermarsi, l'uomo ha accelerato puntando il militare e andando a sbattere con il parabrezza proprio contro la paletta che gli aveva intimato l'alt. La pattuglia del posto di blocco, della Stazione Carabinieri Roma Montespaccato, ...