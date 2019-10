Vittime naufragio Lampedusa | stasera funerali 13 donne morte in mare

Migranti : naufragio Lampedusa - tra Vittime ragazzo con tumore che voleva curarsi in Italia : Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) - Aveva deciso di lasciare la Tunisia e tentare la fortuna della traversata per provare a curare il suo tumore in Italia. Ma non ci è mai arrivato perché la barca su cui si trovava si è capovolta e il suo corpo non è mai stato ritrovato. E' la storia di Fakher, un ragaz

Migranti : naufragio Lampedusa - tra Vittime ragazzo con tumore che voleva curarsi in Italia : Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) – Aveva deciso di lasciare la Tunisia e tentare la fortuna della traversata per provare a curare il suo tumore in Italia. Ma non ci è mai arrivato perché la barca su cui si trovava si è capovolta e il suo corpo non è mai stato ritrovato. E’ la storia di Fakher, un ragazzo tunisino di 28 anni, affetto da un brutto tumore, di cui si sono perse le tracce. Era sul barcone di legno con 52 persone che si ...

Lampedusa : un barchino naufragio - ci sono Vittime : AGGIORNAMENTO ORE 16:15 - sono 13 i corpi senza vita recuperati fino a questo momento. Tra i dispersi c'è anche una madre e suo figlio di 8 mesi.AGGIORNAMENTO ORE 11:30 - Salgono a nove i corpi recuperati da Guardia Costiera e Guardia di Finanza a circa un miglio da Lampedusa. Si tratta di alcuni degli oltre 20 dispersi finiti in mare dopo il ribaltamento del barchino che trasportava circa 50 migranti. naufragio barchino ...

Migranti : naufragio Lampedusa - tra le Vittime una bambina di 12 anni : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - C'è anche una bambina di 12 anni tra le 13 vittime dell'ultimo naufragio avvenuto nella notte al largo di Lampedusa. Sono tutte giovani donne, l'età media è di 20 anni. Tra loro la bambina recuperata all'alba di oggi. Sono ancora in corso le ricerche degli altri corpi.

Migranti : naufragio Lampedusa - corpi Vittime a 50 metri di profondità : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) – I corpi delle vittime del naufragio di Lampedusa sarebbero ad almeno 50 metri di profondità. E’ quanto si apprende dai soccorritori che da ore stanno cercando di recuperare i cadaveri. Sul barcone naufragato c’erano almeno 50 persone e solo 22 sono state salvate mentre 9 corpi sono stati recuperati finora. Gli inquirenti non escludono di fare arrivare dei sub specializzati che possano ...

Naufragio a Lampedusa Si temono numerose Vittime : Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Sono per ora 4 le vittime accertate del Naufragio avvenuto la notte scorsa al largo di Lampedusa. Nell'operazione di soccorso coordinata dalla Capitaneria di Porto di Palermo sono stati tratti in salvo 22 i migranti, mentre sono ancora in corso le ricerche dei dispersi con

Una serata a Sampieri per ricordare le Vittime del naufragio : Lunedì 30 settembre a Sampieri saranno ricordate le 13 vittime del naufragio avvenuto sulla costa il 30 Settembre 2013. Appuntamento alle 18

Naufragio davanti alla Libia - fra le Vittime bambini. Salvini vieta lo sbarco a 101 migranti : Al largo di al-Khums salvate 60 persone. Timori per un nuovo Naufragio con centinaia di persone coinvolte

Nuova segnalazione di Alarm Phone : "Possibile naufragio con 100 Vittime" : Aurora Vigne Mentre continua il braccio di ferro tra il governo italiano e la Open Arms arriva la notizia su un nuovo possibile naufragio nel Mediterraneo Alarm Phone, il centralino che riceve le segnalazioni dai barconi dei migranti alla deriva, lancia l'allarme su un probabile naufragio nel Mediterraneo. Questa volta si parla di una barca rovesciata al largo della Libia. A segnalare il fatto - proprio mentre continua il braccio di ...