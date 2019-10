Quella volta in cui Elton John si è trovato “a 24 ore dalla morte”

Paolo Bonolis : Quella volta che Laurenti mangiò cibo per gatti : Paolo Bonolis per la prima volta nella sua vita, a 58 anni, ha deciso di raccontare tutta la sua vita in un libro dal titolo “Perché parlavo da solo”. Una infanzia serena con mamma segretaria di una impresa di costruzioni, mentre il padre caricava il burro ai mercati generali. Da loro ha imparato il senso del sacrificio e del lavoro ma anche a goderne di ogni piccolo successo. “Non esiste la felicità – afferma Bonolis al settimanale Tv Sorrisi e ...

Stefano De Martino e Quella volta che ebbe un malore ai casting di Amici : Stefano De Martino condivide un ricordo legato alla scuola di Amici Era il 2009 quando un giovanissimo Stefano De Martino metteva i piedi nella famosa scuola di Amici. Da allora, di tempo ne è decisamente passato ma la sua presenza nel talent resta indimenticabile. Si perché Stefano riuscì a conquistare il pubblico che seguiva la […] L'articolo Stefano De Martino e quella volta che ebbe un malore ai casting di Amici proviene da Gossip e Tv.

Eleonora Pedron e l'aspirante schiavo pazzo dei suoi piedi : "Quella volta in cui mi chiese..." : Eleonora Pedron ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Rai Radio 2 a I Lunatici, format condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. La bellissima ex Miss Italia, titolo vinto nel 2002, tra le tante cose, ha raccontato del suo rapporto con il mondo dei social. Leggi anche:Eleonora Pe

Federer - fenomeno anche a tavola : “amo gli spaghetti e la carbonara. E Quella volta che mi ubriacai agli US Open…” : Roger Federer ha raccontato alcune sue passioni… culinarie. Lo svizzero non sa resistere alla pasta italiana e al buon vino anche se in passato ha esagerato con l’alcol! Roger Federer, da qualche tempo, è diventato il volto della Barilla, celebre marchio italiano conosciuto in tutto il mondo per l’eccezionale qualità della sua pasta. Il tennista svizzero ha dimostrato di non essere solo un semplice testimonial, ma anche ...

Quella volta che Mario Rui fece una grande partita : (dedicato a Britos, lui sa perché) Quella volta che Mario Rui fece una grande partita c’era un meraviglioso settembre di Napoli con uno stadio rifatto, uno stadio azzurro. I fidanzatini lasciatisi durante l’estate tornarono insieme, le frolle e le ricce smisero per qualche istante di litigare, fondendosi in deliziose riccefrolle ma anche frollericce per non creare dissapori. Lo stadio era zeppo di gente meravigliosa e vuoto di qualche ormai ...

La Mafia Non È Più Quella Di Una Volta - e nemmeno Franco Maresco - purtroppo : La Mafia Non È Più Quella Di Una Volta di Franco Maresco ha vinto all’ultima Mostra di Venezia il Premio Speciale della Giuria. Il film rimanda al precedente Belluscone, di cui riprende uno dei protagonisti, il surreale promoter musicale Ciccio Mira, cui viene staVolta accostata la figura diametralmente opposta di Letizia Battaglia, la vivacissima fotoreporter ottuagenaria che col suo incessante lavoro nell’ultimo cinquantennio ha documentato ...

Alda d'Eusanio a Vieni da me : "Quella volta in cui una collega mi ha ferito..." e risponde agli haters : Forte, determinata, è Alda d'Eusanio. Ospite di Vieni da me la conduttrice è stata protagonista della rubrica sui panni sporchi lavati in tv in cui si parla di antipatie, episodi scomodi e difficoltà passate degli ospiti accolti nel programma di Caterina Balivo.Alda ha esordito raccontando una vicenda che l'ha particolarmente ferita poiché tocca anche suo marito Gianni Statera, morto nel 1999. L'incontro è risalente a 3 anni fa e riguarda una ...

«La mafia non è più Quella di una volta» - il ritratto grottesco di un Paese che ha dimenticato i suoi eroi : Quasi sempre le perle di un concorso brillano alla fine. Proiettato solo il 6 agosto, e dal 12 settembre al cinema, il nuovo imperdibile lavoro di Franco Maresco ha conquistato pubblico e giuria della Mostra del Cinema di Venezia 2019 portando sullo schermo il ritratto potente di una società senza memoria, omertosa e anche un po' ignorante. Il racconto parte dal 25° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio. È il 23 maggio 2017, in ...

Per la prima volta è stata scoperta la presenza di vapore acqueo nell’atmosfera di un esopianeta con una temperatura simile a Quella della Terra : Questa settimana due diversi gruppi di ricercatori hanno annunciato di avere rilevato per la prima volta la presenza di vapore acqueo nell’atmosfera di un pianeta con temperature che potrebbero essere simili a quella della Terra. Gli studi sono stati condotti

Svolta meteo - addio tempo instabile : quando torna l'estate (Quella vera) : Una perturbazione atlantica lambisce il nostro Paese: ancora piogge e temporali su alcune regioni nelle prossime ore. Poi...

Mostra del Cinema di Venezia - l’ultima provocazione di Franco Maresco è La mafia non è più Quella di una volta : I veri palermitani non parlano. Tra questi, dopo la recente sentenza di primo grado sulla “trattativa” Stato/mafia”, con la condanna per diversi ex membri delle istituzioni, c’è anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il tiro ad alzo zero verso il proprio concittadino, la provocazione Cinematografica tutta italiana, arriva a Venezia 76, in Concorso, da Franco Maresco con La mafia non è più quella di una volta. Spin-off, ma anche ...

Franco Maresco snobba Venezia 76 - annullata la conferenza stampa del suo film in concorso “La mafia non è più Quella di una volta” : La mafia non è più quella di una volta, nessuna conferenza stampa per il terzo film italiano in concorso a Venezia 76 Scelta a dir poco discutibile quella di Franco Maresco, regista del film “La ...