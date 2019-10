Honor 10 | V10 e pure Honor 8X presto con la beta EMUI 10? I tempi ufficiali

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)10 rientrerà nel programma10 che porta con se anche Android 10? Quale destino software è poi previsto per l'V10 e8X? Il produttore, da qualche ora, ha chiarito le sue intenzioni relative al programma sperimentale, facendo rientrare a pieno diritto la triade di telefoni su menzionati tra quelli beneficiari dell'update. Anche suidi aggiornamento alla10, sempreè stata abbastanza generosa di informazioni. Come riporta anche il sito Huawei Central, ecco che l'apertura della fase di test è prevista per il mese di novembre e non più tardi. Non stupisce affatto che si proceda al via della sperimentazione solo il mese prossimo e non subito. Il motivo èdetto e si intreccia con un'altra tabella di marciafornita sulle pagine di OM in questa giornata del 9 ottobre. In particolare saranno gli20,20 Pro, ...

OptiMagazine : #Honor10, V10 e pure Honor 8X presto con la beta #EMUI10? I tempi ufficiali - AppleNews_it : RT @pcexpander: Software Tesla V10.0: Netflix, YouTube, giochi, Car-aoke e tanto, tanto altro (video)#pcexpander #cybernews #android #samsu… - pcexpander : Software Tesla V10.0: Netflix, YouTube, giochi, Car-aoke e tanto, tanto altro (video)#pcexpander #cybernews… -