Gli Azzurri? Giocano in maglia verde e non è neanche la prima volta

LIVE Italia-Egitto 2-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Kooy trascina Gli Azzurri alla rimonta nel secondo set : 25-21 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Il primo tempo dietro di Piano 3-1 Out il servizio egiziano 2-1 Errore al servizio Kooy 2-0 Murooooooooooooooooooo Candellaroooooooooooooooo 1-0 Il tocco vincente di Cavuto da zona 4 25-21 L’Italia vince con una bella rimonta anche il secondo set grazie all’errore al servizio dell’Egitto. 2-0 per gli azzurri! 24-21 Errore al servizio Kooy 24-20 La pipe di Kooy!!! 23-20 ...

Ginnastica artistica oggi - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederli in tv. Finale a squadre maschile - tutti Gli Azzurri in gara (9 ottobre) : oggi mercoledì 9 ottobre si disputa la Finale a squadre dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) si preannuncia grande spettacolo con l’annunciata battaglia tra USA, Cina e Russia per la conquista della medaglia d’oro: la Cina difende il titolo trascinata da Xiao Ruoteng, il Giappone punta sulla compattezza del team, la Russia ha chiuso davanti le qualifiche e sogna in grande con Nikita Nagornyy e Artur ...

LIVE Italia-Egitto 1-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Gli Azzurri rimettono in gioco i rivali con troppi errori : 7-12 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-14 Nelliiiiiiiiiiii!!! Vincente da zona 2 in diagonale 11-14 Aceeeeeeeeeeee Koooooooooooooy 10-14 Il primo tempo di Candellaro 9-14 La pipe di Shafik 9-13 Mano out di Kooy da zona 4 8-13 Il primo tempo di Candellaro 7-13 Il muro egiziano su Nelli 7-12 La palla spinta di Omar in zona 4. Italia imbambolata 7-11 La pipe di Shafik 7-10 Errore al servizio Egitto 6-10 Doppia difesa egiziana su ...

Golf - Open d’Italia 2019 : tutti Gli Azzurri in gara. Francesco Molinari la stella : Saranno ben tredici gli italiani impegnati all’Open d’Italia che partirà dopodomani all’Olgiata, nella parte nord di Roma. Da Francesco Molinari a Filippo Bergamaschi, tutti cercheranno un po’ di gloria in quello che è il miglior campo partenti della storia recente di questo torneo. Andiamo a scoprire qualcosa sull’anno di tutti i nostri portacolori. Francesco Molinari Attualmente numero 11 del mondo, il torinese ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Doppia seduta di lavoro per Gli Azzurri : le sensazioni di Bellini : L’Italia si prepara a sfidare gli All Blacks nel quarto match del Girone di Coppa del Mondo di Rugby: le sensazioni di Bellini Nuova Doppia seduta di lavoro tra campo e palestra per la Nazionale Italiana Rugby che prosegue la marcia di avvicinamento al quarto match del Girone B contro gli All Blacks in calendario sabato 12 ottobre al Toyota City Stadium alle 13.45 locali (6.45 italiane), partita che sarà trasmessa in diretta su Rai 2 ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 - Italia-Egitto : Gli Azzurri puntano al tris di successi ma occhio agli africani : Dimenticare in fretta prima di tutto il risultato di Italia-Polonia e riprendere la marcia interrotta domenica mattina: questo l’obiettivo degli azzurri per la sfida in programma nella notte italiana (5.30) contro l’Egitto che non va assolutamente preso sottogamba visto che ha ottenuto finora le stesse vittorie dell’Italia e contro due avversari sulla carta più forti come Australia e Iran. L’Italia vista con la Polonia, ...

Italia-Grecia - un pubblicitario : “la maGlia verde penalizzerà Gli azzurri” : “La maglia verde, così come tutti i colori tenui,come grigio o il nero di notte, sono decisamente meno percepibili alla vista dei giocatori in campo, che devono individuarsi e ritrovarsi sul campo di gioco, verde, in occhiate di frazioni di secondo”. Sono le dichiarazioni del pubblicitario, Luciano Nardi, copy italiano e ad dell’agenzia Kube Libre, boccia la scelta della Nazionale di scendere in campo con la maglia verde. ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia - sfuma l’impresa. Azzurri fuori dalle Olimpiadi per 5 decimi - Lodadio in finale aGli anelli : L’Italia non è riuscita nell’impresa di qualificare la squadra di Ginnastica artistica maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazionale ha chiuso il turno di qualificazione dei Mondiali al tredicesimo posto con 245.996 punti, soltanto le prime dodici squadre hanno staccato il pass a cinque cerchi: gli Azzurri non volano in Giappone per appena mezzo punto, bastava il 246.508 confezionato dalla Germania per riuscire ...

Ciclismo - Ranking UCI (7 ottobre) : Primoz RoGlic sempre in testa - due azzurri in top ten! Italia seconda Nazione : Primoz Roglic si conferma in testa al Ranking UCI, la graduatoria internazionale di Ciclismo stilata ogni settimana. Lo sloveno, fresco vincitore del Giro d’Emilia e in stagione capace anche di salire sul gradino più alto del podio alla Vuelta di Spagna, primeggia con 4320,28 punti e ha ormai un vantaggio ampiamente rassicurante nei confronti del francese Julian Alaphilippe (3569,95) quando ormai mancano soltanto un paio di settimane al ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Gli Azzurri preparano la sfida con gli All Blacks - due atleti costretti a rientrare in Italia : le sensazioni di De Carli : De Carli analizza il lavoro degli azzurri della palla ovale in vista della sfida contro gli All Blacks in Coppa del Mondo di Rugby 2019 Doppia seduta di lavoro tra campo e palestra per la Nazionale Italiana Rugby che ha iniziato ufficialmente la marcia di avvicinamento al quarto match del Girone B contro gli All Blacks in calendario sabato 12 ottobre al Toyota City Stadium alle 13.45 locali (6.45 Italiane), partita che sarà trasmessa in ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’Italia scivola all’ottavo posto - Gli Azzurri sperano per il pass olimpico. Giappone e USA davanti : Ci attende una giornata in apnea totale, con le dita incrociate per sperare in una difficilissima qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia è scivolata all’ottavo posto nella classifica a squadre del turno eliminatorio dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, la nostra Nazionale ha perso due posizioni perché Giappone (258.026, secondo dietro alla Russia) e USA (250.359, terzi) hanno superato gli azzurri come da ...

Italia-Grecia - la Nazionale in campo con una maglia verde. Ma non è la prima volta che Gli Azzurri cambiano colore del kit di gara : Gli azzurri diventano verdi. Nel match Italia-Grecia del 12 ottobre all’Olimpico, che potrebbe regalare il pass per l’Europeo, la Nazionale vestirà una maglia speciale di colore verde, ideata dalla Puma in collaborazione con la Figc. Il colore, spiega in una nota la Federcalcio, “si ispira al periodo rinascimentale e celebra i tanti giovani talenti che stanno diventando sempre più protagonisti dei successi degli azzurri”. ...

Torino-Napoli - prova deludente : ma manca un calcio di rigore per Gli azzurri : Torino-Napoli, prova deludente: ma manca un calcio di rigore per gli azzurri Napoli rigore Ghoulam| Il Napoli ha giocato male e di conseguenza non si cercano alibi, ma manca un rigore per gli azzurri ed è giusto dirlo. Doveri infatti sorvola su una clamorosa trattenuta di Armando Izzo su Faouzi Ghoulam al minuto numero 81. Il difensore granata trattiene vistosamente l’algerino aggrappandosi al collo: per l’arbitro non ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle deGli Azzurri (6 ottobre). Crippa da urlo - Re in gabbia nella 4×400 : Si chiude con altre due prestazioni da finale e una delusione il Mondiale azzurro a Doha. Yeman Crippa regala l’ultimo sussulto strappando a Salvatore Antibo il record italiano dei 10.000 e la staffetta 4×400 chiude sesta in finale, ottenendo il miglior risultato azzurro nelle specialità da stadio. LE pagelle degli azzurri LUMINOSA BOGLIOLO 4.5: Nell’occasione più importante dell’anno disputa una delle gare peggiori, complice anche un ...