DIRETTA BOLOGNA REAL MADRID LEGENDS Streaming video | 0-1 a fine primo tempo

LIVE Virtus Bologna-Maccabi Rishon LeZion 71-59 - Eurocup basket in DIRETTA : V nere che provano la fuga decisiva : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-59 Finisce il terzo quarto, la Virtus sta provando la fuga decisiva! 71-59 Uno su due di Monroe dalla lunetta. 71-58 Altra tripla di Markovic dalla stessa mattonella, sulla sinistra, delle altre due! 68-58 Anche Pajola va a segno da sotto! 66-58 Monroe va a segno da sotto. 66-56 Tripla anche per Pajola! 63-56 Due su due di Monroe ai liberi. 63-54 Altra tripla di Markovic! 60-54 Contropiede ...

LIVE Virtus Bologna-Maccabi Rishon LeZion 45-40 - Eurocup basket in DIRETTA : V nere avanti ma con fatica all’intervallo lungo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-40 Finisce qui il primo tempo, appuntamento dopo l’intervallo lungo! 45-40 Due su due di Ricci dalla lunetta. 43-40 Due su due di Hamilton ai liberi. 43-38 Bel canestro in gancio mancino di Swing. 43-36 Bella tripla di Ariel, gli israeliani non mollano. 43-33 Canestro da due di Gaines! 41-33 Due su due di Hunter dalla lunetta. 39-33 Due su due ai liberi di Gamble. 37-33 Altro canestro ...

LIVE Virtus Bologna-Maccabi Rishon LeZion 24-18 - Eurocup basket in DIRETTA : V nere avanti di 6 lunghezze dopo il primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-18 Altro contropiede della Virtus e canestro di Cournooh. 24-18 Si chiude il primo quarto con un canestro del capitano degli israeliani Blayzer. 24-16 Tripla di Baldi Rossi! 21-16 Uno su due di Williams ai liberi. Intanto entra per gli ultimi 45 secondi del quarto nella Virtus Marcos Delia, all’esordio con le V nere. 21-15 Tripla di Hamilton che poi sbaglia una schiacciata. 21-12 Due ...

LIVE Virtus Bologna-Maccabi Rishon LeZion - Eurocup basket in DIRETTA : è iniziato il match! Le V nere vogliono la seconda vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-0 Tripla di Gaines! 1-0 Uno su due ai liberi di Gamble. 21.18 E’ iniziato il match! Ecco i quintetti iniziali. Virtus: Gaines, Markovic, Ricci, Cournhooh, Gamble. Maccabi: saddler, Swing, Chubrevich, Hamilton, Monroe. 21.13 Tra pochissimo la palla a due della partita! 21.04 C’è grande attesa per la stella della Virtus Milos Teodosic, che domenica scorsa ha esordito alla grandissima nel ...

DIRETTA BOLOGNA Real Madrid Legends/ Streaming video : Arpad Weisz - eroe rossoblu : Diretta Bologna Real Madrid Legends: info Streaming video e tv, risultato live della partita amichevole, organizzata per celebrare i 110 anni dei rossoblu.

DIRETTA BOLOGNA REAL MADRID LEGENDS/ Video streaming : ci sarà anche Saputo : DIRETTA BOLOGNA REAL MADRID LEGENDS: info streaming Video e tv, risultato live della partita amichevole, organizzata per celebrare i 110 anni dei rossoblu.

LIVE Virtus Bologna-Maccabi Rishon LeZion - Eurocup basket in DIRETTA : le V nere vogliono la seconda vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come vedere Virtus-Maccabi in tv e streaming – Il programma della seconda giornata di Eurocup Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale della partita di Eurocup 2019-2020 tra Virtus Segafredo Bologna e Maccabi Rishon LeZion! Il match è valido per la seconda giornata della fase a gironi della competizione europea, le V nere e gli israeliani sono nel gruppo A e i ...

DIRETTA BOLOGNA Real Madrid Legends/ Streaming video : festa per i 110 anni rossoblu : Diretta Bologna Real Madrid Legends: info Streaming video e tv, risultato live della partita amichevole, organizzata per celebrare i 110 anni dei rossoblu.

LIVE Virtus Bologna-Venezia basket - Serie A in DIRETTA : 24-29 - sfida Teodosic-Chappell a metà secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-30 2/2 Ricci secondo falllo di De Nicolao su Ricci nella presa di posizione sotto canestro (per impedire la ricezione in questo caso). Tiri liberi per il nazionale azzurro (perché, al di là del fatto che non ha giocato in Cina ai Mondiali, lo è), rientra Teodosic 24-30 Segna il libero del tecnico Daye Stoppata di Gamble da una parte, Ricci abbattuto (ma senza fallo, posizione difensiva ...

LIVE Virtus Bologna-Venezia basket - Serie A in DIRETTA : 13-19 - Reyer avanti con 9 di Daye e 8 di De Nicolao. Debutto ufficiale per Milos Teodosic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Palla persa di Venezia, Stone rischia seriamente l’antisportivo per frustrazione con il fallo su Pajola mentre dall’altra parte Watt stoppa Gaines TOP SCORER – BOLOGNA: Weems 4; VENEZIA: Daye 9 E finisce qui il primo quarto, con Venezia avanti di sei punti con un grande De Nicolao soprattutto nella prima metà 13-19 A rimbalzo in attacco va Weems e segna dopo un’azione ...

LIVE Virtus Bologna-Venezia basket - Serie A in DIRETTA : 4-13 - gran partenza della Reyer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sistemato il cronometro, i secondi sono 42″1 Gioco fermo a 38″2 dalla fine del primo quarto, l’arbitro Biggi sta cercando di capire qualcosa all’instant replay Ultimo minuto del primo quarto Ha smesso di avere fluidità l’attacco di Venezia, quattro palle perse per la Reyer adesso, come quelle di Bologna 11-19 Magia di Hunter! Spezza praticamente in volo il ...

LIVE Virtus Bologna-Venezia basket - Serie A in DIRETTA : si parte al PalaDozza - big match per chiudere la terza giornata! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 Ed è subito De Nicolao a mettere a segno la tripla che apre il match! Primo possesso Venezia 21:01 Prima, però, un minuto di applausi per Sveva, la bambina che è diventata un simbolo cestistico per la lotta vana contro un tumore. Di applausi, non di silenzio. 21:00 In campo le due squadre, si parte! 20:59 QUINTETTI – BOLOGNA: Markovic Cournooh Ricci Weems Gamble; VENEZIA: De Nicolao ...

LIVE Virtus Bologna-Venezia basket - Serie A in DIRETTA : Milos Teodosic e Julyan Stone in campo sugli opposti fronti - spettacolo assicurato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:40 Subito le due notizie principali sull’uno e sull’altro fronte: da una parte Milos Teodosic è ufficialmente inserito nei 12, e dunque esordirà in bianconero stasera, mentre dall’altra torna sul parquet Julyan Stone. Due motivi in più per accendere l’interesse di questa sfida. 20:35 Dopo una giornata che ha riservato tantissime emozioni, la partita odierna può ...

DIRETTA Virtus Bologna Venezia/ Streaming video tv : parla coach De Raffaele : Diretta Virtus Bologna Venezia Streaming video tv: orario e risultato live della partita di basket che oggi è valida per la 3giornata della Serie A.