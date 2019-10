Correttivi e referendum | per fortuna la strada per il taglio dei parlamentari è ancora

Fonte : wired

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) L’8 ottobre resterà a lungo nelle menti e nei calendari del Movimento cinque stelle. Dopo anni di battaglie, cominciate più o meno quando lo stesso Movimento è nato, si è arrivati infatti al tanto attesodei. Una data che si appresta a diventare il nuovo capodanno pentastellato e in effetti ieri, tra urla, striscioni e forbici di cartapesta, il clima era quello festoso da ultimo dell’anno. Da oggi non cambia nulla. Si tratta infatti di una riforma costituzionale e in quanto tale necessita di tre mesi per poter essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Tre mesi durante i quali si potrà richiedere unconfermativo sul tema, nel caso in cui lo volessero 500mila elettori o un quinto deidi una delle due Camere. A quel punto servirebbero diversi altri mesi per la chiamata alle urne e poi, in caso di ok, 60 giorni per ridisegnare i collegi ...

