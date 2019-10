Fonte : repubblica

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Indagano i carabinieri per scoprire e cause del rogo divampato intorno alla mezzanotte di martedì 8 ottobre. Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

Trmtv : Andria, incendio divampa in un deposito di pedane in legno: indagano i carabinieri - cronaca_news : Andria, incendio distrugge deposito di legname. E' la seconda volta in due anni - news24_city : Incendio in un deposito di pedane: notte di lavoro per spegnere le fiamme -