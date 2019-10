Accordo ESA-Comune di Torino per progettare la città del futuro

Accordo Mediaset Netflix - c'è l'intesa per la produzione di contenuti cinematografici - : Lavinia Greci Le produzioni già individuate per l'inizio di questa collaborazione sono cinque. I primi film a essere realizzati e distribuiti nell'ambito di questa partnership saranno storie inedite che racchiuderanno diversi temi L'Accordo che ha al centro l'alleanza tra Netflix e Mediaset nella produzione di contenuti è arrivato. I due gruppi, infatti, hanno annunciato la partnership che riguarderà la produzione (e il lancio) ...

Accordo Mediaset Netflix - c'è l'intesa per la produzione di contenuti cinematografici : Lavinia Greci Le produzioni già individuate per l'inizio di questa collaborazione sono cinque. I primi film a essere realizzati e distribuiti nell'ambito di questa partnership saranno storie inedite che racchiuderanno diversi temi L'Accordo che ha al centro l'alleanza tra Netflix e Mediaset nella produzione di contenuti è arrivato. I due gruppi, infatti, hanno annunciato la partnership che riguarderà la produzione (e il lancio) ...

Milan - c’è l’Accordo con Pioli : pronto un biennale da 1 - 5 milioni a stagione. L’ufficialità attesa nel pomeriggio di martedì : L’incontro c’è stato, le parti hanno detto ‘sì’ e in serata si aspetta la firma sul contratto. Il nuovo allenatore del Milan che andrà a sostituire Marco Giampaolo, con le valigie già pronte dopo il disastroso avvio di stagione dei rossoneri, sarà l’ex di Fiorentina, Inter e Lazio, Stefano Pioli. Il tecnico emiliano, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, firmerà un biennale da 1,5 milioni di euro circa a ...

Riforme : firmato Accordo maggioranza - intesa in 4 punti : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Oggi i capigruppo della maggioranza di Camera e Senato hanno siglato un impegno comune che darà seguito alla riforma della riduzione dei parlamentari, che si voterà nelle prossime ore, con quattro punti specifici sulle Riforme istituzionali da offrire anche al dialogo con le opposizioni”. è quanto si legge in una nota diffusa a seguito del vertice tra i capigruppo di maggioranza alla Camera. Il documento è stato ...

Difesa - sui caccia militari F35 Conte d'Accordo su rinegoziazione : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è «d'accordo sulla rinegoziazione» degli aerei militari F35. Lo affermano fonti di Palazzo Chigi. La questione F35, (Entro il 2020...

Lazio - Inzaghi : “Meglio nella ripresa. Altra squadra con Milinkovic e Luis Alberto? Non sono d’Accordo” : La Lazio batte il Rennes in rimonta, Milinkovic e Immobile i marcatori biancocelesti dopo il vantaggio di Morel. Al termine del match, ai microfoni di Tv8, le parole del tecnico Simone Inzaghi. “Nel primo tempo dovevamo fare meglio in costruzione, loro ci aspettavano ma noi non cercavamo le punte. Più bravi e pazienti nella ripresa. Dobbiamo avere le nostre caratteristiche e fare una buona costruzione, al di là di chi gioca. Lo ...

Ocean Viking - Accordo tra Cei e Viminale : 60 migranti saranno accolti dalla Chiesa : È stato firmato questo pomeriggio un nuovo protocollo d?intesa tra il Viminale e la Conferenza Episcopale Italiana, per dare accoglienza a quanti ? fra i 182 migranti sbarcati...

Conte : ‘Accordo con Malta risultato storico’ - Salvini risponde : ‘Sembra una presa in giro’ : Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, in una recente intervista a Sky Tg24, si è detto molto soddisfatto dell’accordo trovato con Malta sul tema dell’immigrazione. ‘E’ un risultato storico e tutti dovrebbero essere soddisfatti’. Il premier ha inoltre rimarcato la volontà di combattere l' immigrazione clandestina, attraverso delle giuste politiche, ma sempre nel rispetto delle vite umane visto che, chi viene qui dalla Libia a bordo di un ...

Migranti - a Malta un'intesa a metà : dai barchini ai rimpatri ecco i buchi dell'Accordo : Se persino Matteo Salvini cerca di prendersi i meriti dell'intesa raggiunta ieri a Malta dal suo successore («sono stato io sollevare il problema»), è il segnale che stavolta...

Clima - a New York Accordo di 66 paesi per zero emissioni entro 2050. Trump arriva a sorpresa : accordo tra 66 paesi per raggingere le zero emissioni entro il 2050. Questo il primo risultato del summit sul Clima partito di New York a margine della 74ma Assemblea Generale dell'Onu...

Verona : Accordo Confartigianato - Intesa Sanpolo per le Pmi (3) : (AdnKronos) - “Per Intesa Sanpaolo il sostegno allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese artigiane dei territori è tra i fattori che concorrono alla crescita della economia di tutto il Paese – dichiara Renzo Simonato, direttore Regionale Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia d

Verona : Accordo Confartigianato - Intesa Sanpolo per le Pmi (2) : (AdnKronos) - Nel 2018 l’export del Veronese era pari a 11,4 miliardi, il 18% delle esportazioni regionali. Nel primo semestre del 2019 la provincia si è distinta sulle altre, toccando i 5,8 miliardi di euro, con un incremento del +3,9% sui valori esportati nello stesso periodo dell’anno precedente,

Verona : Accordo Confartigianato - Intesa Sanpolo per le Pmi : Verona, 19 set. (AdnKronos) - Intesa Sanpaolo e Confartigianato Imprese Verona hanno sottoscritto un accordo a sostegno delle imprese artigiane del veronese grazie al quale la Banca mette a disposizione delle imprese associate una gamma di servizi finanziari e non finanziari evoluti per supportarne